【国会】新技能创前程职业转换计划 持续为中途转业者提供培训

（早报讯）今年4月推出的技能创前程职业转换计划将取代即将结束的技能提升计划以及“新心相连”中途转业人士见习计划—企业培训。

教育部兼人力部政务部长颜晓芳今天（3月7日）在国会拨款委员会辩论教育部开支预算时，透露这项消息。

颜晓芳说，新的技能创前程职业转换计划（SkillsFuture Career Transition Programme，简称SCTP），将由高等学府以及指定的私人培训机构开办，并纳入技能提升计划（SGUnited Skills）和“新心相连”中途转业人士见习计划—企业培训（SGUnited Mid-Career Pathways Program–Company Training）的主要特点，为职业中途者持续提供培训与职业配对。

学员在技能创前程职业转换计划下，可接受三到12个月的培训。当局也计划纳入具有良好受雇机会的行业，如信息通信技术和先进制造业。

40岁及以上的新加坡人可获得最多90%的课程费用补贴。学员也能动用技能创前程培训补助（SkillsFuture Credit）（中途转业援助）来抵消课程费用。

对于需要额外帮助的学员，政府将提供额外补贴。针对低收入、长期失业或残障的新加坡公民，政府也会补贴高达95％的课程费用。

学员在培训前与培训后都可获得咨询服务。颜晓芳指出，学员在选择课程前将通过技能和培训咨询服务，找到最能让他们发挥优势和兴趣的课程。为了协助学员在培训后寻找新工作，就业援助和职业指导也将成为技能创前程职业转换计划的一部分。

另外，所有课程都包括行业参与的元素，如工作实习或行业项目，以让学员获得与行业相关的技能。

技能创前程补助涵盖课程增至7000个

另一方面，颜晓芳也宣布，从6月1月起，技能创前程补助（中途转业援助）所资助的课程将从目前的300个，激增到7000个，以支持中途专业者提升技能。

颜晓芳说，职业中期的人因此可以获得更多选择，让他们可以使用技能创前程培训补助进行技能提升和技能再培训。

这些课程包括高等学府提供的技能创前程新兴技能系列（SkillsFuture Series）课程、持续教育与培训中心（CET Centres）与私人培训机构所提供的行业相关的课程，以及能够让渐进式薪金模式（Progressive Wage Model）范围内的员工取得进步的课程。