【国会】西部将新设一特殊教育学校  

（早报讯）教育部在西部设立一所新的特殊教育学校，录取7岁至18岁的多重障碍学生。

教育部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲今天（3月7日）在国会拨款委员会辩论教育部开支预算时，宣布这项消息。

教育部将同新加坡脑性麻痹联盟（Cerebral Palsy Alliance Singapore，简称CPAS）合作设立这所新学校。这是继CPAS位于白沙的学校之后，第二所由政府资助、专门教导多重障碍学生的特别学校。

多重障碍的学生一般在感官、认知或肢体方面，面对至少两种障碍，同时也可能有其他医疗需求。

孙雪玲说，新学校的特别教育教师、教育协作人员将与家长紧密合作，为学生提供全方位的支援。

对于需要中度至高度支援的学生，新学校的课程着重培养他们掌握独立生活技能，同时也通过教导职业技能，让学生日后有能力为社会做贡献。教育部稍后会宣布更多细节。

目前，本地还有另三所教导多重障碍学生、自闭及智障学生的特别学校，即杨厝港罗弄纳比利（Lorong Napiri）的AWWA学校、彩虹中心玛格烈通道学校和义顺公园学校。

另一方面，今年1月起在武吉巴督临时校舍开课的圣安德烈博育学校（St. Andrew’s Mission School），将在2027年迁移至金文泰一所位于南华中学旁的永久校舍。

圣安德烈博育学校与新光学校（Pathlight School）一样，为自闭学生提供主流课程。

迁至永久校舍后，圣安德烈博育学校将能提供500个小学学额，以及350个中学或职业教育学额。