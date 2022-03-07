【国会】业者支付的垃圾处理费 后年起调高

（早报讯）鉴于成本持续上涨，从2024年1月起，可焚化的垃圾处理费用将从目前的每公吨77元，提高至88元；不可焚化的垃圾处理费也从每公吨的97元增至124元。

永续发展与环境部长傅海燕今天（3月7日）在国会拨款委员会辩论永续部开支预算时透露上述消息。

可焚化的垃圾处理费是由公共垃圾与一般垃圾收集业者支付，以将可焚化的垃圾送往废料转化能源（waste-to-energy）厂处理。

不可焚化垃圾的处理费则由一般垃圾与有毒工业废料收集业者支付，以将不可焚化的垃圾送往实马高垃圾埋置场（Semakau Landfill）处理。

傅海燕说，上述费用的调整将从2024年1月1日起生效。国家环境局将派发通知信给业者，以给予他们足够时间作出调整。

“我们鼓励所有企业采取可持续的做法，减少制造垃圾并进行更多回收，为建设更环保、零废弃的新加坡尽自己的一份力。”

EPR计划实行以来 收到更多电子垃圾

另一方面，我国自去年7月起实行首个全国电子和电气废物管理系统，规定大型电子产品制造商和进口商须负起制造商延伸责任（Extended Producer Responsibility，简称EPR）。

自计划实施以来，受委业者欧绿保集团（ALBA Group）已收集约3500公吨的消费电子垃圾，占2020年消费电子产品与设备供应的8.5%。通过这项计划收集到的电子垃圾，比国家环境局先前的自愿计划每年可收集的电子垃圾量，多了两倍。

这些电子垃圾包括大型家电产品如电冰箱、冷气机，以及资讯通信科技产品如手机和笔记型电脑等。

傅海燕说，当局目前正着手制定包装容器的EPR计划，率先实施的是饮料包装回收计划。

在这计划下，包装饮料的价格将包含一笔定金，当消费者在回收使用过的饮料包装后，便能取回定金。

环境局在去年12月成立由业界、学术界和社会代表组成的小组，以促进这项计划的发展。过去两年来，当局已联系超过100家大小型制造商，包括进行问卷调查、与个别公司与商联会进行一对一的接触等。也咨询了其他利益相关者如零售商、废料管理公司和公众。

傅海燕说：“环境局将在下来几个月，扩大与公众和业者的接触，共同设计一个具成本效益并合适的饮料包装回收计划。”