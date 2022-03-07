【国会】明年中 全国三分之二超市须为购物袋收费至少5分钱

（早报讯）明年中起，全国约三分之二的超市须为一次性的手提购物袋收费，国家环境局规定每个袋子收取至少5分钱，确切金额交由个别超市业者决定。

这项新规定涵盖所有年营业额超过1亿元的实体超市，影响约全国三分之二的超市门店，包括职总平价、昇菘、百美，以及牛奶公司集团属下的冷藏公司和巨人超市。其余小型超市业者也可制定自己的收费制，环境局指出，事实上一些业者也已这么做。

永续发展与环境部长傅海燕今天（3月7日）在国会拨款委员会辩论永续部开支预算时，宣布为购物袋收费的消息。

傅海燕说，虽然即用就丢用品为日常生活带来便利，但是会制造大量垃圾和消耗有限的资源。

“我们并非轻易做出收费的决定。过去决定不收费的一些考量还是成立的，例如公众常用袋子装垃圾，才丢进垃圾槽里；不像许多国家，我们不是直接填埋垃圾，而是以焚化的方式处理；因此我们没有面对困扰这些国家的土地和水污染问题。”

不过，她指出：“无论是国际或本地，气候行动和环境保护行动都在加速前进，我们不能若无其事地一切照旧。购物袋收费已在全球许多地区普及化，包括邻近的台湾、香港和马来西亚。”

超市业者须公开发出多少购物袋及所收款项

环境局指出，规定大型超市为购物袋收费，是要鼓励更可持续的消费习惯，而把最低收费保持在低水平是为了减轻对消费者的影响，也鼓励人们减少一次性购物袋的使用量。

上述收费不限于塑料袋，而是包括所有一次性袋子，纸袋和以可降解材料制成的袋子也不例外。不过，只有提手式购物袋须付费，超市仍可免费提供用来装蔬果、肉类等新鲜食材的透明塑料袋。

为确保收费制透明，超市业者必须公开它们发出多少个袋子、收取多少款项，以及如何使用这笔钱。

环境局强烈鼓励业者利用这笔款项捐助慈善，或是推动可持续发展的项目。该局也会与业者合作，减少对消费者的冲击，像是鼓励人们自备购物袋。