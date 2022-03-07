【国会】保护裕廊岛和西北海岸线研究今年展开 关键地标包括大士和兀兰关卡

（早报讯）为了解海平面上升对我国带来的冲击，以制定相应海岸保护计划，政府今年将开始对裕廊岛和西北海岸线展开三项研究，预计2030年前完成。

其中，由公用事业局负责的西北海岸线将分成两段进行研究。第一段是大士关卡到林厝港码头的全长24公里海岸线，沿途包含主要使用堤坝筑起的四个沿海蓄水池——慕莱（Murai）、波扬（Poyan）、莎琳汶（Sarimbun）和登格（Tengeh）。它们作为我国重要的供水来源，须防止因海平面上升带来的海水侵袭。

这一段海岸线也有红树林，可作为天然设施加固海岸线，因此公用局将与国家公园局等政府机构合作，探讨如何将自然防护与工程防护相结合。

第二段西北海岸线研究则关注双溪加株和林厝港15公里长的部分，沿途重要地标包括兀兰关卡、未来的林厝港农业食品创新园和双溪加株生态区、克兰芝蓄水池和双溪布洛湿地。

这段海岸线也有数个自然公园，如克兰芝海岸自然公园，以及未来的林厝港自然公园和万礼红树林泥滩自然公园。

作为全国海岸保护机构，公用局表示，将借此机会与其他政府机构和利益相关者合作，通过创造新的休闲空间来重塑海岸线，同时保护这些自然地标，也使海岸保护措施与该区未来发展相互融合。

裕廊岛的海岸线研究则由裕廊集团（JTC）负责。

我国海岸线全长超过300公里。到了2100年，气候变化预计导致海平面上升超过一米。

针对市区—东海岸的海岸线研究已于去年5月开始。公用局也正开发一套可模拟和分析各类极端天气情景对我国冲击的海岸内陆洪水模拟系统（Coastal-Inland Flood Model）。研究和系统研发均预计在2025年前完成。

自2011年已投入近20亿元加强沟渠排水能力

永续发展与环境部长傅海燕今天（3月7日）在国会拨款委员会辩论永续部开支预算时说，在应对海平面上升挑战的同时，极端气候带来更多强降雨，造成突发性淹水的情况越发频繁。

傅海燕指出，政府自2011年以来已投入近20亿元加强沟渠排水能力，包括史丹福分水渠、史丹福储水池和武吉知马第一分水渠，2025年之前将再拨款14亿元进一步改善排水系统。

但她提醒，我国不可能一直扩建沟渠来应对每一次的极端降雨事件，因为这会减少建造房屋、公园或道路的空间。“更重要的是加强社区韧性，以及对突发性淹水事件的集体应变能力。”