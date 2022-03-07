【国会】4月起 环境卫生机制逐步扩大至食阁 食堂 购物商场

（早报讯）今年4月起，国家环境局将分阶段在食阁、食堂和购物商场等2700个卫生风险和人流量高的场所落实环境卫生机制，以加强设施清洁与卫生，抵御公共卫生威胁。

其中，约220个食阁和1440个食堂将从5月起实行，包括设在学校、工厂、学生宿舍和客工休闲中心的食堂。约170家购物商场也会从8月起落实，另有约550个学生托管中心从10月起实行。

首阶段的环境卫生机制（Environmental Sanitation Regime）自去年7月已陆续在学前中心、学校、青年和社会服务设施、乐龄护理设施、熟食中心、咖啡店和巴刹等3700个场所落实。

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士今天（3月7日）在国会拨款委员会辩论永续部开支预算时举例说，从本月起，咖啡店除了每日例常清洗外，每个季度还须进行彻底清洗，这与之前的非固定（ad-hoc）清洗有明显区别。

物业经理也意识到他们有责任防止肠胃炎等传染病在场所内暴发。许连碹指出，冠病疫情凸显了保持良好个人卫生和清洁公共空间的重要性，也使人们做足准备更好地应对日后的“X疾病”。

环境局已向业界咨询，并通知受影响场所遵循个别领域特定的环境卫生标准。基准要求包括为厕所、电梯和垃圾站等高接触表面，规定每日最低清洗和消毒频率。平时不易接触到的窗板、天花板和墙扇，也须至少每半年彻底清洗一次。

其他须注意事项包括确保害虫管理措施到位，以及制定清洗和消毒方法应对呕吐等涉及人体排泄物的情况。

场所物业经理须委派员工受训

受影响场所的物业经理须委派员工受训，成为环境卫生协调员（Environmental Control Coordinator，简称ECC）或特定场所的环境卫生管理员（Environmental Control Officer for Specified Premises，简称ECO(SP)），协助制定和实行环境卫生计划，并监督实施情况。

学前中心、食肆和乐龄护理设施等场所，将由环境卫生协调员负责。由于大型购物商场的租户较多，物业经理须委派环境卫生管理员与商场内食阁和学前中心等场所的环境卫生协调员，一同协调落实环境卫生机制。

环境卫生管理员的培训也会涵盖多样化的环境问题，以确保物业经理遵守环境法规，包括病媒控制、废物管理以及其他环境卫生事项。

许连碹透露，至今已有超过3600名环境卫生协调员受训，当局计划在今年培训多2700名环境卫生协调员和环境卫生管理员。