【国会】7月起 更多公园沙滩和休闲场所禁烟

（早报讯）今年7月起，更多公园、休闲场所和沙滩将禁止吸烟，到时所有国家公园局管理的公园和园林将成为禁烟区。

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士今天（3月7日）在国会拨款委员会辩论永续部开支预算时透露上述消息。

新增的禁烟区包括51个公园、33个活跃、优美、清洁——全民共享水源（简称ABC Waters）区和蓄水池公园，以及10个休闲沙滩。当中涵盖麦里芝蓄水池公园、芳林公园、福康宁公园、科尼岛沙滩，以及圣淘沙西乐索海滩、巴拉湾海滩和丹戎海滩等。

此外，所有在今年7月之后建成的市区公园、海岸公园和公园连道都将禁止吸烟。

为给予公众足够时间适应，禁烟条例扩大的首三个月，在新划为禁烟区的范围内吸烟的人将接到警告，执法人员在10月1日起才会正式采取行动，向违例者开罚单。在禁烟区吸烟者，可面对200元销案罚款或被控上庭，罚款高达1000元。

除了国家环境局、公园局和公用事业局人员，圣淘沙发展局人员也将授权在圣淘沙海滩采取执法行动及开罚单。

圣淘沙发展局自前年6月已在上述三个海滩试行禁烟条例。这三个海滩，连同一些较大的区域公园，也将设有特定吸烟区（Designated Smoking Area）。

本地至今有超过4万9000个场所禁烟，政府上一次扩大禁烟区是在2019年1月，地点包括乌节路公共场所和实里达机场等地。

去年开出超过1万3000张罚单给违例吸烟者

过去三年，环境局向在禁烟区吸烟者开出的罚单逐年减少，去年开出超过1万3000张罚单，比2020年的超过1万8000张和2019年的超过2万张少。

由于更多人居家办公，去年有将近40％的罚单涉及在组屋禁烟区，如公共走廊、楼梯间、组屋底层和电梯口违例吸烟。