【国会】政府探讨通过批量采购 助小贩降低成本

（早报讯）政府将探讨通过批量采购食材的方式，协助小贩降低成本。

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士今天（3月7日）在国会拨款委员会辩论永续部开支预算时说，当局将仔细探讨丹戎巴葛集选区议员祖安清心的提议，通过结合不同小贩所需购买的食材，进行大量采购来降低成本。

许连碹说，许多小贩已经和他们的供应商建立关系并达成特定的安排，因此当局也须考虑他们对这一提议的兴趣。

她也说，政府推出的多项援助措施，在冠病疫情期间成功协助小贩渡过难关。2020年至2021年，每个月平均有17名摊贩终止租约，占0.3%。这比2017年至2019年的每月平均28名摊贩终止租约更少。

小贩可获1000元补贴 税务局6月起会发通知

财政部长黄循财在上月发表2022财政年预算案声明时，宣布推出小商家复苏津贴，援助受防疫限制影响的小商家。小贩中心及咖啡店等饮食业摊贩将获得至少1000元的一次性小商家复苏津贴。

许连碹说，持有新加坡食品局执照的巴刹、小贩中心、咖啡店、食阁和食堂的经营者和摊主，他们每聘用一名缴付公积金的本地员工，能获得1000元补贴，顶限为1万元。

至于那些没有聘用本地员工的业者和摊主，只要本人是新加坡公民或永久居民，也能获得1000元补贴。

国内税务局（IRAS）会从今年6月起通知符合领取资格的公司和个人。