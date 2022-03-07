【国会】半数熟食摊贩使用线上送餐订餐平台

（早报讯）本地的约6000多个熟食摊贩中，约半数已采用线上送餐订餐平台，将近七成接受电子支付。四分之一的熟食摊贩也享有国家环境局提供的送餐服务补贴。

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士今天（3月7日）在国会拨款委员会辩论永续部开支预算时透露以上数据。

在送餐服务补贴计划（Food Delivery Support Scheme）下，摊贩可获得一次500元补贴，应付使用网络送餐平台的相关开支。

此外，至今也有18座熟食中心设立数码化支援小组，由熟悉数码科技的小贩教导其他同行如何善用科技，并为小贩中心设立面簿专页以及协调团购订单等。

这项建议由协助小贩采用线上送餐订餐平台的新加坡群策群力行动联盟于去年提出。

十人独立委员会协助试行小贩承前启后计划

许连碹发言时也透露小贩承前启后计划（Hawkers Succession Scheme）的最新进展。这项计划旨在配对有意退休却找不到接班人的资深小贩，以及想拜师学艺的新手。

她提到，政府已成立独立委员会，与环境局共同支持和评估试行计划。委员会的10名成员包括六名资深小贩、厨师、熟食中心业者，以及烹饪培训伙伴。

委员会将协助辨认适合这项计划的资深小贩、评估学徒是否已经准备好，以及为计划提供建议。学徒将跟着资深小贩学厨艺三个月，若有需要资深小贩之后可继续指导多两个月，资深小贩会有多达5500元的津贴。

为保护资深小贩的利益，当局将规定学徒在接手摊位的三年里，须保留店名和招牌菜。

许连碹强调，小贩承前启后计划并不是商业化的安排，而是给予要退休的资深小贩寻找合适继任者的选项，让他们的手艺可以传承下去。