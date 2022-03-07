【国会】淡滨尼增建新小贩中心 四座新小贩中心今年开业

（早报讯）淡滨尼市镇将兴建多一个小贩中心，北部、东北部和西北部今年也会有四座新的小贩中心开业，为居民提供更多用餐选择。

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士今天（3月7日）在国会拨款委员会辩论永续部开支预算时透露，设于武吉坎贝拉（Bukit Canberra）、盛港芬维尔（Fernvale）、榜鹅综合社区中心One Punggol，以及武吉班让信佳（Senja）的新小贩中心将在今年第三季前投入运作。这些小贩中心建造工程因冠病疫情而有点延误。

另有五座兴建中的小贩中心未来几年会逐步完工，还有两个处于筹划和设计阶段。至于淡滨尼的新小贩中心的地点则还未敲定。

许连碹说，所有新的小贩中心都会设有厨余处理器，部分也会安装太阳能板。

两座重新发展的小贩中心也会在今年启用，马吉街（Market Street）熟食中心摊贩将从4月1日起迁回原址，在新发展的综合项目CapitaSpring的2、3楼重新开业。玛格烈通道小贩中心也预计会在今年第四季起投入运作。

芽笼士乃巴刹和静山熟食中心将进行小贩中心转型计划

此外，环境局今年将与熟食中心商联会和市镇理事会等利益相关者，共同发展芽笼士乃巴刹和静山熟食中心的小贩中心转型计划，改善这些熟食中心的基础设施。

许连碹说，这包括安装高容量低转速的风扇，改善空气流通，以及提供能够灵活实行安全管理措施的设置，例如快速安排临时出入管制、重新设计桌椅位置来减少拥挤情况等。

去年宣布的小贩中心转型计划（Hawker Centres Transformation Programme）旨在确保小贩中心环境清洁安全，将逐步推行至新建及重建的小贩中心。