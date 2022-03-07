【国会】南部水域和东柔佛海峡 今年底陆续开辟新渔场空间

（早报讯）为提升本地水产养殖业的生产力和可持续发展，新加坡食品局今年底将陆续在南部水域和东柔佛海峡开辟新的渔场空间供招标。当局也将为这些渔场业者，以及林厝港和双溪登加的农场业者提供20年外加10年的租约，以便进行长期规划和投资。

内政部兼永续发展与环境部政务部长陈国明今天（3月7日）在国会拨款委员会辩论永续部开支预算时说，目前海上渔场没有任何租约机制，这为业者带来一些不确定性，也难以吸引到需投入大量前期投资的业者，因此政府决定为所有海上渔场提供长期租约。

农场业者在20年租约到期后，可选择延长多10年，但须满足食品局制定的产量条件。

明年1月起，食品局也会推出每年可续期的临时租用准证（Temporary Occupation Licence，简称TOL），帮助现有渔场业者过渡到租约制，让他们有更充裕的时间做出长期投资决定。柔佛海峡的临时租用准证年费为每半公顷3600元，南部水域则是6000元。

鉴于政府承诺明年冻结所有政府收费一年，以及为减少对渔场业者的成本影响，食品局将豁免明年的临时租用准证收费，并在下来四年分阶段收费，即2024年收取20％，2025年收取50％，2026年才收取全额。

明年起渔场执照费大幅减少

此外，食品局已检讨渔场的执照费，以确保将业者合规成本降到最低。明年1月起，多数海上渔场业者的执照费将大幅减少至每年145元，目前的年费为每半公顷850元。新的渔场申请以及大幅改变农业活动的渔场，则须缴付一次性的评估费。

本地目前有110家海上渔场，除了两家设在南部海域，其余的都集中在北部海域的柔佛海峡。

至于我国有多大的海上空间适合开辟为渔场，食品局受询时表示，仍在进行环境影响评估研究，今年迟些时候会公布详情。

为提升我国的粮食自给能力，政府在2019年宣布推出“30·30愿景”，即在2030年生产足够农产品满足本地人口三成的营养需求。

另一方面，食品局去年设立的6000万元农业食品业转型基金（Agri-Food Cluster Transformation Fund，简称ACT）将扩大对果实类蔬菜、蘑菇和虾等食品的资助，共同资助额从50％增至70％。这三样食品与叶类蔬菜、食用鱼和鸡蛋，都是公众经常食用，而且能在新加坡可持续生产的农产品。

陈国明透露，截至去年底，食品局共收到32份农业食品业转型基金的申请，八份已获批准，其余的仍在评估中。

食品局也呼吁消费者支持本地农产品，以鼓励农场业者提高生产力来满足日益增长的需求，加强我国的粮食保障。