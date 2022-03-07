【国会】家庭耗水量明显增加 智能水表首阶段安装工作开展

（早报讯）由于大多数人仍居家办公，本地去年的家庭耗水量激增至每人一天158公升，高于前年的154公升，也远高于2018年至2019年的141公升。为协助公众掌握耗水量，公用事业局已展开第一阶段的智能水表安装工作。

内政部兼永续发展与环境部政务部长陈国明今天（3月7日）在国会拨款委员会辩论永续部开支预算时透露上述消息。

本地家庭的耗水量原本从2015年的每人一天151公升，下滑至2019年的141公升，但自从冠病疫情暴发后，家庭耗水量便逐年增加。

陈国明说，这主要是因为公众在疫情期间居家办公与学习，更多时间留在家中。同时，为了保持卫生，人们也较常洗手、洗澡与打扫住家，导致用水量提高。

政府早前定下要在2030年把每人每天用水量降至130公升的目标。

陈国明说，公用事业局将通过安装智能水表等举措，协助家庭做出明智的选择，并提高他们对于耗水量的意识。

明年底前在七市镇陆续安装30万9000个智能水表

公用局已从今年1月开始在淡滨尼中安装智能水表，下来将陆续在武吉巴督、后港、裕廊西、大士，以及两个新镇淡滨尼北与登加，共安装30万9000个智能水表。首阶段安装工作预计明年底前完成。

公用局也会在这个月推出测试版的智能水表线上平台MySmartWaterMeter。已安装智能水表的家庭可登录账号，查询自己每日，甚至是每小时的用水量。若家中出现疑似漏水的情况，他们也会自动接获通知。

另一方面，陈国明也透露，本地第五座海水淡化厂--裕廊岛海水淡化厂将在下个月开幕。原定2020年开幕的裕廊岛海水淡化厂因疫情拖慢工程进度，延迟投入运作。

他说，自2002年公用局和其他利益相关者投入超过8亿元研发仿生膜等技术，以提高海水淡化程序的效率。到了2025年，生产一立方米淡化水所需的能源可能从目前的3.5千瓦小时，减少到少于2千瓦小时。

政府在2020年宣布展开本地首个污水与垃圾综合处理厂Tuas Nexus的建造工程。Tuas Nexus由公用局管理的大士供水回收厂，以及国家环境局管理的集成废物管理设施组成。两家机构至今已颁发超过40亿元的合约。

Tuas Nexus预计将从2025年起，分阶段竣工。