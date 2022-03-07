骗政府千万元PIC津贴 38岁商人判监九年四个月

（早报讯）涉及欺骗政府千万元津贴的主谋商人，被判坐牢九年及四个月。

被告林哲湖（38岁，Lim Chit Foo）欺骗国内税务局（IRAS）约1184万元的生产力与创新优惠津贴（PIC）。

其中，被告单独骗取的款项约500万元，其余的600多万元是被告与两名同谋王娇（39岁）和李丹（38岁）共谋骗取的。超过114万元赃款进入被告自己的口袋。

被告今年1月承认其中20项欺骗罪名，余项交由法官下判时一并考虑。他原本共面对442项控状，不过控方今天（3月7日）申请撤销其中七项。

警方发出文告说，共有40人因涉及这系列欺骗案被控。其中有30名挂名董事因未履行职务，被判罚款4000元至9000元。另外有七名挂名董事，以及王娇和李丹的案件待审。

案情显示，在PIC计划下，聘请至少三名本地员工且在本地营业的公司，若购买科技和自动化器材，每年可向当局申请优惠津贴抵消部分花费。

被告于2015年4月至2016年9月间行骗。他先设立六家假装售卖科技产品和软件的空壳公司，随后再设立200多家空壳公司，并谎报这些公司向六家科技公司购买软件，上报当局申请津贴。

被告聘请多人当挂名董事，并让他们交出Singpass资料，然后使用这些资料申请津贴。

控方指这是本地涉及金额最高的欺骗政府津贴案之一，这打击了公众对公共行政的信任，刑罚必须起阻吓作用。

控方也指被告是计划的幕后主谋，他不仅说服其他同谋加入，还指示他人聘请100多名挂名董事，形成大规模的诈骗团伙。

为了隐藏足迹，被告确认空壳公司董事名单内从不出现他的名字，他也在得知当局展开调查后，尝试伪造资料维持假象。控方指他频频躲避当局的审查，促请法官严惩。

代表律师称被告从事建筑生意，事发时公司遇经济困难，为了拯救生意以及保住员工的饭碗才决定行骗。

被告与家人的私人公寓、股票以及各种款项目前被当局冻结，代表律师指这算是偿还部分损失。控方反驳，被告并没有自愿交出这些资产，况且这些资产远远不及税务局的千万元损失。

这起规模甚大的案件分阶段进行。被告之前先就妨碍司法的控状进行审讯，当时被判罪成，坐牢40个月。

被告完成服刑后，因为还有大量控状缠身，法官下令他继续还押面审。这次的刑期将从2019年1月31日，即完成之前刑期的那天算起。