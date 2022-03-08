周二开市前可关注股票

（早报讯）俄乌紧张局势升温引发投资者的避险情绪，新加坡海峡时报指数昨天闭市报3187.82点，大跌38.96点或1.21％。

美国周一隔夜股市走低，其中消费服务、科技和金融等下跌的板块带领股指走低。道琼斯工商指数下跌2.37%，标准普尔500指数跌2.95%，纳斯达克综合指数指数跌3.62%。

下列为今早（3月8日）开市前可关注股票：

1. 新电信集团（Singtel）子公司恩士迅（NCS）宣布以3亿2500万澳元（3亿2500万新元）收购澳大利亚最大私人资讯科技服务商The Dialog Group（简称TDG）的100％股权。

这是恩士迅历来最大的收购行动，旨在拓展澳洲市场的新增长机遇，加速国际化战略。

TDG的服务涵盖资讯科技咨询、应用开发及应用服务托管服务，业务分布于布里斯班、悉尼、墨尔本、坎贝拉、珀斯、达尔文，以及阿德莱德。

2. 新交所昨天中止了俄罗斯天然气工业（Gazprom）的全球存托凭证（GDR）交易。俄罗斯政府直接和间接持有该公司逾50％股权。新交所表示，这么做是为了确保市场公平、有序和透明，并且不违背投资大众的利益。

新交所监管公司首席执行官陈文仁在新交所网站的“监管者专栏”（Regulator's Column）撰文指出，许多新交所上市公司的主要业务在海外，或在海外有子公司、资产和客户。“任何制裁的实施都可能对一些上市公司产生重大不利影响，例如可能会有严重的处罚、声誉受损和业务运营中断等造成的财务损失。”

3. 对于脱售sgCarMart后是否派发特别股息，新加坡报业控股（SPH）昨日答复股东询问时表示“无法置评”。

报业控股今天将就Cuscaden Peak财团收购献议，在网上举行投资者日。公司昨日提前发布对股东提问的答复。

公司上个月宣布脱售汽车买卖网站sgCarMart，售价是现金1亿5000万元。买方是新加坡丰田金融服务私人有限公司（Toyota Financial Services Singapore）为首的财团。

4. 天阶控股（The Place Holdings）通过签署备忘录收购两家公司的51％股权。这两家公司拥有北京房地产世贸天阶的设计专利和指定商标的知识产权，以及世贸天阶梦幻天幕的制定资产和业务。该股跌0.3分至7.2分。

5. 银湖寰宇（Silverlake Axis）在新加坡成立Fermion集团，后者主要建立保险生态系统来满足银行、金融服务和保险业的需求，提供最先进的科技方案来建立保险价值链。银湖寰宇报0.285元，下跌3.39％。