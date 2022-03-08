李总理：女性议员为政策注入更平衡和多样化观点

（早报讯）李显龙总理说，目前国会有30名女性议员，人数创历来新高。他肯定女性议员在制定政策时，注入更平衡和多样化观点的贡献，而政府也不断寻找更多愿意全心投入和有能力的女性前来服务。

今天是国际三八妇女节。李显龙总理今早（3月8日）在面簿上载他在国会拨款委员会辩论各部门开支预算时，与女议员的两张合照，并代表全体女国会议员，祝贺所有女性三八妇女节快乐！

李总理说，他很高兴看到每个国会期有越来越多的女性议员。目前有26名女议员、三名官委议员和一名非选区议员。

他指出，在制定政策时，这些女性议员肯定注入更平衡和多样化的观点。“我们努力寻找更多愿全心投入和有能力的女性前来服务。”

李总理也说，政府正探讨从长达一年的新加坡女性发展对话会中所收集到反馈。即将提呈国会有关新加坡妇女发展的白皮书将包含对话会的提议，他表示让人期待。

“为女性制造公平社会是持续的进程，我们必须携手合作，让女性更进一步，协力迈向一个更公平和包容的新加坡。”

政府自2020年起，通过启动新加坡女性发展对话会，了解女性面对的挑战，以更好地为她们提供援助。

从对话会收集到的反馈将交由政府整理成白皮书，料下来几个月提呈国会。