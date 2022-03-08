本地股市周二早盘跌0.79%

（早报讯）因担心俄罗斯制裁行动可能扩大至油气领域，本地股市今早（3月8日）继续下跌，延续昨日的疲弱表现。

新加坡海峡时报指数今早开市走低，并一路下滑，截至中午12时跌23.93点或0.75％，报3163.89点。

胜科海事（Sembcorp Marine）是今早最活跃股票，有超过1亿股转手，截至中午下跌1％至0.095元。

海指早盘最高3182.35点，最低3160.48点。全场成交量7亿5321万股，成交额7亿零525万元，上升股136只，下跌股266只。

区域股市方面，主要股市大多下跌，其中日本股市跌0.5％，澳大利亚和韩国分别跌0.2％和0.4％，香港和上海分别跌0.4％和1.15％。

美国股市方面，它在周一隔夜股市大跌，主要是消费服务、科技和金融等下跌的板块带领股指走低。道琼斯工商指数下跌2.37％，标准普尔500指数跌2.95％，纳斯达克综合指数指数跌3.62％。

Rock Creek联合首席投资官多里瓦拉（Alifia Doriwala）表示，对俄罗斯的制裁加剧，将打击所有行业，造成经济增长多许多不确定因素，进一步导致各国中央银行采取行动．

他说：“这将引发市场更关注增长放缓和通胀上升等问题。”

DailyFX策略师杨燕也指出，亚洲区域市场今早开盘下跌，主要是因为投资者担忧商品价格上涨和滞胀。

她说：“市场参与者正评估乌克兰战争和后续经济制裁对市场带来的影响。特别是原油、天然气、金属和谷物的价格在最近几周飙升，增加了全球通胀压力。”

新电信是交易活跃海指股

就今早股市交易方面，新电信是交易相当活跃的海指股，有近1000万股转手，股价持平报2.51元。

新电信（Singtel）子公司恩士迅（NCS）昨天宣布以3亿2500万澳元（3亿2500万新元）收购澳大利亚最大私人资讯科技服务商The Dialog Group（简称TDG）的100％股权。这是恩士迅历来最大的收购行动。

兴业证券（RHB）分析报告指出，这笔交易是新电信战略业务重组的一部分，建立在新电信过去6个月里执行的增值企业计划的基础上。

报告说：“我们乐观看待新电信在澳洲展开的最新企业并购，认为它将有助加强新电信在亚太地区的B2B（企业对企业）数码拓展计划，把握新的增长机遇。”

它给予新电信买入评级，目标价3.37元。