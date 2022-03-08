【国会】碳税收入将为家庭企业提供额外援助 向低碳转型

（早报讯）政府不会从碳税征收获得额外的净收入，而会把这笔款项以水电费回扣等方式，为家庭和企业提供额外援助，向低碳未来转型。

过去三年，有95万户家庭从水电费回扣（U-Save）中受惠。

截至今年1月，有约7万户（22％）符合资格的一房式到三房式组屋住户通过气候友善家庭计划（Climate Friendly Households Programme）申请电子优惠券，以购买较省电省水的电器及设备，已使用的优惠券已超过1万9000张。

国务资政兼国家安全统筹部长张志贤今天（3月8日）在参与国会拨款委员会有关2030年新加坡绿色发展蓝图的辩论时透露，总体而言，有近100万户家庭和200多家企业从多年来实施的这些计划中受益。

他强调，征收的碳税将用来支持各类计划，帮助家庭和企业实现更高的能源使用效率及去碳化，这些计划将受到严格的治理和问责框架的约束。

政府在新财政预算案声明中宣布，我国从后年起分阶段大幅上调碳税，从目前每排放一公吨温室气体征收5元，增至2024年和2025年每公吨25元，目标是到2030年增至每公吨50元至80元。

每年排放2万5000公吨及以上温室气体的设施都须缴纳碳税，包括发电厂、水供设施、废料管理设施和大型制造业者。

也是气候变化跨部门委员会主席的张志贤阐述，政府认识到排放密集型行业要在保持竞争力的同时，在中短期内完全脱碳并不容易，因此当局将利用征收的碳税，为对经济增长做出贡献的企业提供暂时性支持，帮助他们向低碳过渡，同时又不会减弱价格信号。

“适当的碳税价格将行塑负责任的行为。个人和家庭将更有动力采取更可持续的生活方式，例如节约电力和使用更节能的电器。这些变化带来的节省将抵消水电费的增加。碳税还将推动企业提高资源效率，并投资于脱碳解决方案。”

今年修订净零排放目标前 会密切咨询业界和民众

2020年，我国定下“长期低排放发展战略”目标，希望到了2050年能把温室气体排放量，从2030年的峰值减半至3300万公吨，然后在本世纪下半叶实现净零排放。

政府会在今年较迟时候正式修改这项目标，争取在本世纪中叶达到净零排放。

张志贤承诺，在最终设定哪一年达到净零目标前，会先密切咨询业界和公民利益团体，并在新加坡绿色发展蓝图和“群策群力，共创未来”（SG Together）运动下展开咨询。我国届时也会正式修订国家自定贡献预案（NDC）和长期低排放发展战略（LEDS）。

他指出，我国此时做出决定性的转变，是希望利用可持续融资和企业净零目标方面的全球积极趋势，使新加坡成为工业、服务和金融领域进行绿色经济活动的地方，为国人创造就业机会。“这将重新定位我们的经济，并在低碳未来的初期建立我们的竞争优势。”

张志贤表示，在权衡之下设下净零排放目标，需要每个新加坡人的参与和支持。从长远来看，这将有利于我们的子孙后代。

“我们正在为子孙后代规划一条更清洁、更绿色的新加坡之路——一个可持续的环境和生活方式，一个有着新的绿色就业机会的前瞻性经济，一个在低碳世界前沿更光明的未来。”