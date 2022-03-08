【国会】梁文辉发贴称议长不让他发言 国会副领袖扎吉哈要他道歉删贴文

（早报讯）国会副领袖扎吉哈指非选区议员梁文辉在国会进行时无根据地抨击国会议长，要梁文辉在今天（3月8日）国会结束前删除视频和相关的图说和贴文，以及两则面簿贴文，并按扎吉哈所拟的道歉全文在国会和面簿上为自己的行为和言语道歉。

扎吉哈也是国防部兼人力部高级政务部长，他今早在口头询问结束后，发表上述声明。

他说，国会议长可在稍后根据梁文辉的回应，再决定是否采取其他的必要行动。

梁文辉并没有出席国会，扎吉哈表示会正式通知他有关声明。

扎吉哈发表声明时也指出，许多议员都给予同等的发问机会和时间，梁文辉所上载的视频和贴文具误导性。

梁文辉昨天在社交媒体上指国会议长陈川仁不让他有机会发问，还说这做法“简直荒谬”。对此，陈川仁郑重提醒，议事程序和辩论时间分配都有规定，也事先告知所有议员，希望议员谨记。

国会拨款委员会昨天辩论人力部开支预算时，委员会主席陈川仁示意该部门辩论结束，但梁文辉起身提出程序提问（point of order），要求继续发问。不过，陈川仁指该部门辩论时间已经结束，不允许梁文辉发问。

梁文辉随即在社交媒体上指出，他有意要求人力部长陈诗龙医生澄清上周发表的言论，“但议长连机会都不给我”。他一分钟后再补发一句：“简直荒谬！”

陈川仁在三小时后，即委员会结束教育部开支预算辩论时发言，表示已留意到梁文辉的面簿贴文，觉得有必要提醒所有议员议事的正规程序。