【国会】4月起 能源效率基金资助顶限增至70％

（早报讯）企业若要减少碳排放，根本方式就是提升能源效率。国家环境局从下个月起，把“能源效率基金”的资助顶限从50％提高至70％，助制造业者采纳节能措施，以减少碳排和能源成本，缓解碳税调涨带来的冲击。

国会拨款委员会今天（3月8日）辩论有关2030年新加坡绿色发展蓝图的预算开支。

永续发展与环境部长傅海燕发言时说，提高能源效率是企业降低碳排放的主要方式之一。政府会提供具针对性的帮助，协助各领域脱碳。譬如，新加坡建设局会支持建筑业、能源市场管理局支持发电业，经济发展局和环境局则协助制造业。

环境局于2017年推出能源效率基金（Energy Efficiency Fund），为引进节能设备和技术的制造业者，包括中小企业提供资助。资助顶限从最初的30％，增至2019年的50％，下个月1日起进一步调高到70％。适用的项目包括更换LED灯、采用能源管理信息系统等。

傅海燕认为：“中小企业值得我们关注。因为它们是我国经济的核心，为许多领域提供产品和服务，也雇用了很大一部分的劳动队伍。”

此外，政府也将通过研究、创新与企业2025计划（简称RIE2025）下的城市方案和可持续发展组别，拨款约2亿2000万元资助水源科技和资源循环方面的研究。

其中8000万元用来设立新的提升版固体废物资源化（Closing the Resource Loop）科研项目，另外8700万元支持水源科技方面的研究，包括海水淡化和水源再利用、污水处理，以及减少浪费和资源回收。