【国会】到了2025年 每个组屋停车场将设至少3充电桩

（早报讯）为进一步推动电动车的使用，到了2025年，每个组屋停车场会设至少三个充电桩。政府也设下新的目标，在本世纪中叶将陆路交通排碳量从2016年的峰值锐减80％。

交通部长易华仁今天（3月8日）在参与国会拨款委员会有关2030年新加坡绿色发展蓝图的辩论时宣布，政府会在2025年前将所有组屋市镇打造成“电动车市镇”。届时全岛近2000个组屋停车场各会安装至少三个充电桩。

易华仁说，大部分充电桩会提供较低功率的隔夜充电功能，在满足车主充电需求的同时，确保电网不会超负荷。

随着电动车使用率增加，陆路交通管理局会陆续增设更多充电桩。

陆交局会在今年上半年展开大型招标，委任业者在组屋停车场安装和经营这些充电设备。我国的目标是到2030年将全岛充电桩增至6万个，其中4万个将设在公共停车场，其余2万个设于私人设施。

我国陆路交通的排碳量在2016年达到770万公吨二氧化碳当量的峰值。更多人改用电动车，可显著减少排碳量，政府因此设下新目标，争取在本世纪中叶将陆路交通排碳量锐减80％。

更多电动车款被列为拥车证A组车款

为鼓励更多人购买电动车，陆交局也调整电动车的拥车证分组标准。从5月第一期拥车证公开投标活动起，中小型汽车（A组）的“最高动力输出”（Maximum Power Output）顶限从原本的97千瓦（kW）提高至110kW。

这意味着会有更多应付大众需求的电动车款被列为A组车款，而不是一般用来注册大型及豪华车款的B组，这能进一步减低电动车买家的购车成本。

易华仁说，根据陆交局批准的电动车款，列为A组的电动车款会从原本的10个明显增加至20个。新增车款包括日产Leaf、现代Ioniq FL和OS Kona等。

下来会陆续翻新所有住宅区电力基础设施 费用由绿色债券资助

配合车辆电动化的计划，陆交局会陆续翻新所有组屋和私宅区的电力基础设施，以便提供电动车充电所需的电力。翻新工程的费用会由绿色债券资助，不过长远而言，当局计划向充电设施经营者和电动车用户回收这方面的成本。陆交局正同相关机构制定细节。

翻新工作会在下来几年展开，预计会持续至2030年代。

另外，政府也会拟定新法令，确保充电以安全和可靠的方式进行。有关的公众咨询工作会在今年上半年展开。