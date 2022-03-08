【国会】到2030年 有半数公共巴士是电动巴士

（早报讯）政府今后添购公共巴士时都会主要选购电动巴士，到了2030年我国会有半数的公共巴士车队由电动巴士组成。

陆路交通管理局在2018年斥资约5000万元购买60辆电动巴士，这些巴士都已在公路上行驶载客。陆交局说，这有助当局了解更大规模使用电动巴士的运作和科技考量。

交通部长易华仁今天（3月8日）在参与国会拨款委员会有关2030年新加坡绿色发展蓝图的辩论时说，从现在到2030年，政府都会主要购买电动巴士。陆交局也会最迟2025年淘汰掉已达到使用寿命期限的超过400辆柴油巴士，到了2030年，有一半的公共巴士车队会由电动巴士组成。

在陆路交通设施安装太阳能板

此外，陆交局也会为新建的巴士车厂安装充电设备。

为了降低排碳量和能源成本，陆交局会在地铁和巴士车厂、办公室和设施大楼等较新以及完成翻新的陆路交通基础设施安装太阳能板。这有助当局实现目标，即在2025年前通过太阳能板生产16兆峰瓦（MWp）的电量，到2030年进一步推高至25兆峰瓦。

陆交局也会在本月展开招标，委任业者在兴建中的地铁综合测试中心、行人天桥和有盖走廊等设施安装太阳能板。这有助生产另外多达20兆峰瓦的电量，相等于为多达285辆单层电动巴士充电一年所需的用电量。

当局也会尽可能在其他交通设施安装太阳能板。