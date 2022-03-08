【国会】推动能源领域转型 发电厂须达温室气体排放标准

（早报讯）能源领域是主要的碳排放来源，约占新加坡直接排放量的40％。政府将继续推动能源领域转型，包括加强发电厂的能源效率，减少碳足迹。

我国已修订了电力法令，授权能源市场管理局可要求持有发电许可证的业者必须达到温室气体排放标准。能源局将在今年较迟时候就具体标准咨询业界。

贸工部长颜金勇今天（3月8日）在参与国会拨款委员会有关2030年新加坡绿色发展蓝图的辩论时指出，随着我国经济逐渐朝数码化发展以及交通领域电动化等，将促使能源需求不断增长。因此推动能源领域去碳化是新加坡经济绿化的关键。

然而，能源转型对新加坡来说尤其具有挑战。其他国家采用的许多可再生能源选项对我国来说并不适用，本地几乎没有风力、水力或潮汐发电。

太阳能是最可行的方案，但也受到严重的云层覆盖和土地资源限制。尽管如此，颜金勇表示，我国仍须努力推动能源领域转型，减少这个领域的碳足迹。

此外，当局也正设法加速太阳能部署。颜金勇说，我国正按计划实现相关目标，即在2030年以前将太阳能装机容量提高到至少2千兆峰瓦，这相当于每年为35万户家庭供电。

自2015年以来，我国的太阳能装机容量已经增加了超过九倍，在2021年第三季度达到约560兆瓦时（MWp）。

不过，颜金勇也强调，即使我国利用新加坡的所有可用空间来部署太阳能板，并提高效率，我国仍然无法仅靠太阳能产生足够的电力来维持照明。“只有通过开发我国以外的可再生能源，以及长期发展其他低碳替代品，才能实现有意义的减排。”