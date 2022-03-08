【国会】高等学府加强永续发展课程设置 培养绿色经济人才

（早报讯）教育部将加强高等学府有关永续发展的课程与技能培训，为毕业生提供绿色就业机会，培育下一代的永续领袖。

当局将从三方面着手：加强学校课程与技能培训，让毕业生为绿色经济做好准备；探索研究、创新和社区项目，推进永续发展目标；在教育部学校推广生态永续计划（Eco Stewardship Programme）。

教育部长陈振声今天（3月8日）在参与国会拨款委员会有关2030年新加坡绿色发展蓝图的辩论时说：“我们的学府可以在两个关键领域为推动国家永续发展做出贡献。

第一，利用他们的研究和创新能力开发新产品和解决方案，使我们社会的其他部门能够应对永续性挑战。第二，培养毕业生和劳动力的技能和能力，使他们能够在绿色经济中抓住机遇。”

具体而言，工艺教育学院、理工学院和大学等高等学府正更新课程设置，并引入专业类、通识以及持续教育与培训（CET）课程，培养学生和中途专业人士在新兴绿色工作方面的前瞻性技能，提供可持续建筑环境、绿色工程解决方案、绿色金融和环境科学等领域的培训。

例如，共和理工学院最近推出环境和海洋科学专业文凭课程（Diploma in Environmental and Marine Science），培养可开发永续环境和水产养殖解决方案的专业人才。

此外，高等学府也与企业、机构和社区合作开展研究和创新项目，创造更多绿色实习机会，推动永续发展进程。

陈振声举例，南洋理工学院与法国能源管理和自动化公司施耐德电气（Schneider Electric）合作，打造了本地首个可持续发展体验中心。预计到2023年，该学院可帮助100家中小型企业量身订造节能方案。

更新小学生CCE课程 加强永续概念的内容

至于小学至初级学院，则会继续推展生态永续计划，从课程（Curriculum）、校园（Campus）、文化（Culture）及社区（Community）的“4C”着手，让学生从小学习并践行环保和气候变化等知识与行动。

这包括更新人文、科学，以及品格与公民教育（Character and Citizenship Education，简称CCE）课程内容，加强永续概念的内容，并和能源市场管理局等机构联合开发数码与可实际操作的学习资源。

目前试行生态永续计划的四所试点学校，正使用有关碳足迹和永续概念的数码学习资源。从今年起，这些资源将逐步推广至所有教育部学校。

教育部正在开发一套生态永续计划工具包，包含可让学校借鉴的良好做法和资源，进一步支持他们的永续发展之旅。

节约能源和水，减少食物浪费等做法也已被纳入学生日常责任与习惯中。校园也逐步采用太阳能电池板和节能LED灯等。

教育部是在去年国会拨款委员会辩论2030年绿色发展蓝图时宣布推出生态永续计划。当时立下的目标是到2030年，让所有学校致力于把净碳排放减少三分之二，同时让至少20%的学校成为碳中和建筑。