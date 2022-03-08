【国会】4500万元推动绿色建筑技术研发和普及化

（早报讯）为打造更具可持续性的建筑环境，政府再拨4500万元资助绿色建筑创新组合，推动节能技术的研发和普及化。组屋区也将采用更多绿色科技和推行环保举措。

国家发展部长李智陞今天（3月8日）参与国会拨款委员会有关2030年新加坡绿色发展蓝图的辩论时，阐述我国如何朝低碳经济转型，并为企业和雇员创造机遇。

其中，绿色建筑创新组合（Green Buildings Innovation Cluster）获额外注资后，将着重鼓励建筑业主、发展商和价值链等，共同在节能冷却技术、智能建筑系统以及建筑通风等方面开发创新解决方案。

李智陞说，政府会与业界合作加快这些解决方案的商业化，并培养掌握这类绿色建筑专业知识的本地公司，帮助它们在全球不断增长的需求中抓住机遇。

智能灯光用雨水收集系统减低能耗 组屋市镇将更环保

组屋市镇方面，建屋发展局绿色市镇计划将采纳更多新科技和智能基础设施解决方案，例如在新组屋的公共区域安装智能灯光，以及利用雨水收集系统减低能耗和饮用水的用量。

当局也正在组屋区试行一些新举措，例如放置电子垃圾回收箱方便环保，以及探讨为标识牌采用发光表面，与一般荧光标牌相比料可减少约八成能耗。

李智陞也分享了我国为实现“大自然里的城市”愿景取得的一些进展，以及接下来加强推动研发工作的计划。

为开发创新解决方案，政府将对未来城市计划投入多6400万元，支持在大自然里的城市，以及在提升可持续性这两大领域的研发工作。

李智陞说，无论是打造更具可持续性的建筑环境，还是让新加坡转型为大自然里的城市，政府机构、行业伙伴、学者、自然组织乃至广大社群都需携手合作。“我们至今取得良好进展，但眼前还有许多工作要做，我们必须紧密合作坚持下去。”