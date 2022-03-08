【国会】受种族比例限制无法售屋 建屋局将提供组屋回购援助

（早报讯）受种族比例限制，难以以合理价格出售组屋的屋主，日后可向建屋发展局申请将单位卖回给当局。这项援助不限组屋类型、地点或剩余屋契等条件。

国家发展部长李智陞今天（3月8日）在国会拨款委员会辩论该部分开支预算时，宣布建屋局将推出种族融合政策（Ethnic Integration Policy，简称EIP）组屋回购援助。

当局在评估援助申请时会考虑家庭的具体情况，包括他们是否满足两个援助条件：一、达到最低居住年限并拥有这个单位至少10年。二、在一段时间内定期尝试以合理价格出售单位。

建屋局会斟酌，屋主推销单位的时间是否与大多数组屋屋主出售单位所用的时间相当。根据当局的经验，六个月已足够大多数屋主出售单位。这可能会根据当前市场情况而改变。

至于什么是“合理价格”，屋主可参考距离他的单位200公尺以内的其他单位的近期成交价，并根据单位属性（楼高、朝向等）来调整要价。

屋主也应将整个推销单位期间的每月记录保留起来，如售屋广告（包括要价和广告刊登日期、看房记录等），并在申请援助时提交给建屋局。

一旦屋主评估为有资格获得EIP组屋回购援助，建屋局会委任一名专业持牌估价师对单位进行估价。估价师将根据既定估值原则进行评估，再由建屋局给出公平的回购价。

组屋屋主可在三个月内决定是否接受建屋局的回购献议。选择不接受的人，在献议失效后的12个月内，不能再获得EIP组屋回购援助。

实施逾30年的EIP，去年中因种族课题升温而再次引起争议。本地近三分之一的组屋和16%的邻里，有一个或以上的种族比例达到顶限。一些人因此觉得EIP对他们产生不利影响，如组屋单位需要更久才能脱售、更难脱售、转售价格可能较低等。住在某些地区的华族也受影响。

只要是受EIP影响的屋主，不论单位当初是向建屋局购买或在转售市场购买，也不论买屋时是否已受种族比例限制，都可申请EIP组屋回购援助。援助也不限组屋地点，摩天组屋达士岭或其他黄金地段组屋的屋主也可申请援助，建屋局不为回购价设上限。

一些组屋难以出售，除了因为受EIP影响，也可能有其他原因，如剩余屋契较少或楼层较低。但这项援助不考虑这些原因，只要屋主受EIP影响并符合援助条件即可。