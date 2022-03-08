【国会】租赁组屋家庭可通过重新拥屋计划 购买短屋契三房式组屋

（早报讯）建屋发展局将加强重新拥屋计划，将津贴从最高3万5000元增加到最高5万元，并首次推出屋契较短的三房式组屋，让育有孩子的租赁组屋家庭申购。

2016年推出的重新拥屋计划（Fresh Start Housing Scheme），旨在帮助目前住在租赁组屋、育有孩子的二次购屋者，再次购买属于自己的房子。目前，家庭通过计划只能购买屋契介于45年至65年的二房式灵活单位。

国家发展部部长李智陞今天（3月8日）在国会拨款委员会辩论该部门开支预算时宣布，建屋局将为这些家庭提供更多选择，让他们申购屋契同样介于45年至65年的三房式单位，只要屋契足以让最年轻的申购者居住到95岁。

这是因为，建屋局了解一些有孩子的家庭希望有更大的生活空间。屋契较短的三房式单位，价格也较实惠。当局将在准备好后宣布更多详情。

通过重新拥屋计划购买到组屋的家庭，将每年参与建屋局的评估，并从指定社会服务机构获得社会支持，确保他们的拥屋之路走在正轨上。当局也继续为重新拥屋计划下出售的单位规定20年最低居住年限，确保家庭和他们的孩子有个稳定的家。

与此同时，家庭通过重新拥屋计划购屋，可获得的津贴从最高3万5000元增加到最高5万元。其中3万5000元在领取钥匙时一次过发放，剩余则分五年发放。