海路VTL首10天 共353人从峇淡岛与民丹岛入境新加坡

（早报讯）新加坡和印度尼西亚海路疫苗接种者旅游通道开通后，首10日共有353人通过这个免隔离计划，从印尼的峇淡岛与民丹岛入境我国。

海事及港务管理局数据显示，海路疫苗接种者旅游通道（VTL）从2月25日开通首日至3月6日，分别有310人及43人从峇淡岛及民丹岛，乘坐渡轮抵新。

这些乘客包括新加坡公民、永久居民、长期证件持有人及短期访客。

另一方面，针对有新加坡人的印尼籍妻子，在申请疫苗接种者通行证（VTP）时，要出示在新加坡逗留期间的酒店预订和付款证明，无法住在家中，该局答复《联合早报》询问时指出，夫妻其中一人非公民，且在新加坡期间不想住酒店者，可通过“家庭关系通道”（Familial Ties Lane）入境。

发言人指出，要通过上述管道入境者，仍须遵守现有边境防疫要求，包括履行居家隔离通知。

《联合早报》曾报道，居住在峇淡岛的新加坡公民郑裕达，因太太是印尼公民和申请VTP时规定要住酒店，一家三口只能花800多元预定酒店住宿，无法住进亲人家中。

海事及港务管理局发言人说，入境新加坡的短期访客，须出示酒店预订和返程渡轮船票，是新加坡和印尼之间互惠旅行安排的独有要求。因根据1月24日起落实的印尼旅游泡泡计划，从新加坡丹那美拉码头前往峇淡岛侬沙码头，及民丹岛德拉尼码头的乘客，同样须出示在侬沙地区及拉古洼（Lagoi）地区酒店预订和付款证明。

“同样，从2月25日起，根据互惠旅行安排，短期访客通过海路VTL，从峇淡岛和民丹岛抵达新加坡，也须出示他们在新加坡逗留期间的酒店住宿和付款证明，以及与住宿天数相应的回程船票。”

欲知更多详情，可浏览safetravel.ica.gov.sg。