【国会】政府成立邻里噪音社区咨询小组

（早报讯）疫情期间更多人待在家中，邻里噪音相关投诉从2019年的每月平均约400起激增至2021年的每月约3200起。政府将成立邻里噪音社区咨询小组探讨和制定社区规范，应对噪音问题。

国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖今天（3月8日）在国会拨款委员会辩论国家发展部开支预算时，透露上述消息。

建屋发展局在2019年每月平均接获约400起与邻里噪音相关的反馈。随着更多人在疫情期间留在家中，当局在2020年接获的投诉激增超过五倍，每月达约2500起。去年，当局每月平均接到约3200起噪音相关投诉，比前年增加约25%。

最普遍的投诉原因包括装修噪音、拖拽家具或物品掉落的声音、摔门或窗户、孩童玩耍或婴儿哭闹以及电视和卡拉OK等所造成的声响。

沈颖说，邻里噪音社区咨询小组（Community Advisory Panel，简称CAP）将由社区事务署以及文化、社区及青年部携手成立，探讨并制定一系列与应对邻里噪音相关的社区规范（community norms）。

这些规范的涵盖范围包括社区内可接受与不可接受的噪音以及居民应遵守的良好规范，以减少对邻居造成噪音干扰等。

CAP预计将在今年底之前提出建议。

社区事务署发言人说，CAP将由在社区事务，尤其是噪音方面，具有相关经验和专长的公众组成。这包括调解员、社区领袖以及行业专家。

政府也会和CAP合作展开问卷调查与公共咨询活动，以在制定社区规范时将公众的看法纳入考量。当局将在稍后公布更多相关细节。