【国会】市建局推出新框架 评估公共项目对文化遗产地点影响

（早报讯）市区重建局将推出一套新的评估框架，协助各个相关机构对发展一些公共项目时可能对重要的文化遗产所在地点造成的影响进行评估，补充现有的评估过程。

国家发展部长李智陞今天（3月8日）在国会拨款委员会辩论国家发展部开支预算时答复裕廊集选区议员谢曜全的提问时，宣布当局将推出文化遗产影响评估框架（Heritage Impact Assessment Framework）。

在新框架下，可能对重要遗址造成重大影响的公共项目须与市建局和国家文物局进行深入协商，以确定是否须要进行遗址研究或其他缓解措施。市建局和文物局可能会建议对选定地点进行文物研究，从而更全面及深入地了解房屋及建筑物的文物意义和对发展的影响。这类研究的规模和范围可能因选址的背景而有差异。

李智陞透露，尽管我国建国历史较短，但当局已将约7200座建筑列入保护范围。

他说，当局预计只有在位于丰富及复杂遗产意义的地区进行大规模公共重建项目时有必要使用详细、深入的文化遗产评估框架。至于其他项目，市建局和文物局现有的评估流程仍是足够的。

作为可能实施的最广泛的遗址研究，新框架很可能仅对具有潜在文物价值的房屋和建筑物集群的大型重建项目（譬如未来的住宅区及商业中心）实施，这对多个利益攸关群体具有重要意义。这个框架也将增加额外的外部评估层，让业内专业人士、文物社群与公众更多地参与。相关机构此前对位于快乐山一带的旧警察学院遗址进行的大规模详细遗址研究试点后，为当局制定新框架提供了参考。

对于评估后须接受新评估的地点，项目发展机构将请外部顾问展开独立的遗址研究，更详细地评估发展可能带来影响的程度、提议的缓解措施是否充分，并考虑通过更全面的策略，将文物元素包含在提议的发展项目中。

发展机构也将在项目的主要里程碑到来时，与相关利益攸关方以及文物社群沟通，譬如确定研究的范围以及初步发现，并将研究结果公布在网站一段时间，收集公众反馈，在不同部门继续制定缓解措施时尽可能地纳入这些反馈。