海军前女军官又不戴口罩外出 网红“下雪”逮个正着

（早报讯）屡次拒绝戴口罩外出的海军前女军官出狱后，近期又被拍到依旧没戴口罩外出，引起热议。新加坡旅游局指出，当局正在调查这起事件。

海军前女军官潘秋玉（音译）去年5月15日在金沙土司工坊的店外排队时没戴口罩，面对安全距离大使的劝说，反呛对方没戴证件、无权命令她，视频被放上网后引起热议。

随后，她因多次不戴口罩出门及违反居家通知等行为，面对22项控状，包括四项触犯传染病法令，以及18项触犯冠病19（临时措施）法令的罪名，在去年9月6日被判坐牢16周。

近期，出狱后的她被发现仍不戴口罩就外出，网红“下雪”上周日（3月6日）发的Instastory限时动态，就拍到潘秋玉没戴口罩在乌节路逛街。

下雪在视频中写道：“我上前问潘秋玉是否愿意受访，她瞪了我一眼，但没回应。我追问她是不是‘徽章嫂’（badge lady)，她一语不发地瞪着我，就走开了。”

下雪说：“过了半个小时，我再次看见潘秋玉，我感觉她不戴口罩、戴着墨镜在乌节路逛街就是为了让别人拍她。”

针对这起事件，新加坡旅游局安全管理措施运作处署长陈俏潓回复《联合早报》询问时说：“当局已得知这起事件，调查正在进行中。”

她指出，旅游局严肃看待任何违反安全管理措施的行为，公众须严格遵守所有现行的措施。

旅游局将毫不犹豫地对不合规的行为采取执法行动，包括在冠病19（临时措施）（管制令）条例下，向违例者开出销案罚款或起诉他们。