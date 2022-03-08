【国会】单身者联合住房计划新模式 第三个试行地点在武吉巴督推出

（早报讯）建屋发展局自去年12月推出单身者联合住房计划新试点模式以来，吸引约1400份申请。目前已有90人在无须事先找到室友的情况下，成功申请勿洛北路和万国弯的租赁组屋。

内政部兼国家发展部政务部长费绍尔副教授今天（3月8日）在国会拨款委员会辩论国家发展部开支预算时，透露上述消息。

建屋局说，当局下来将在武吉巴督西8道第465A座组屋，推出单身者联合住房计划（Joint Singles Scheme，简称JSS）试点模式的第三个试行地点。这座组屋共有50个一房式和二房式单位预留给试点模式租户，可接纳约120名单身者。

当局已展开公开招标，首批租户预计从今年第三季度开始迁入。

费绍尔说：“我们将继续观察这一试点模式的有效性，探讨如何改进以更好地满足单身者的需求。”

截至上月28日，建屋局已评估约600份单身者联合住房计划试点模式的申请，当中有约170人符合申请资格，近七成不符合申请资格。不符合资格的原因包括他们已成功申请其他组屋单位、经评估后发现一些申请者可负担得起其他住屋选项等。

目前试行这项试点模式的两座租赁组屋是勿洛北路第429A座和万国弯第999A座。建屋局在这两座组屋预留110间一房式与二房式单位，共可接纳约270名试点模式下的租户。这两个试行地点由佳音社区服务（Good News Community Services）负责管理。