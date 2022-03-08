【国会】女皇镇将推出第二个社区关爱组屋项目

（早报讯）建屋发展局将在女皇镇推出第二个社区关爱组屋项目，为年长者提供结合住宅和看护模式的住房选项。

内政部兼国家发展部政务部长费绍尔副教授今天（3月8日）在国会拨款委员会辩论国家发展部开支预算时宣布上述项目。

为支持更多年长人士更独立地养老，建屋发展局将于今年下半年在女皇镇推出第二个社区关爱组屋项目（Community Care Apartments，简称CCAs）。它位于女皇镇保健区（Health District @ Queenstown）内，共有约200个单位，也将配备屋顶花园、健身角落和社区客厅等公共设施，促进居民的交流。

去年10月20日，国家发展部长李智陞宣布打造女皇镇保健区。建屋局、新加坡国立大学医学组织（NUHS）和新加坡国立大学与各界合作落实这个全新的保健区概念。这三家机构构思市镇设计、展开更多综合规划（integrated planning）时，将参考科学证据。他们也将透过由民间发起的计划，鼓励居民过更健康充实的生活。

女皇镇获选为保健区试验地点主要是因为市镇人口结构，与2030年预期的全国人口结构相近。以住在女皇镇的新加坡籍居民来说，每四人中就几乎有一人是65岁及以上的年长者。因此，在这区展开试验，将让团队有机会测试如何透过介入措施更好地照顾居民的身心、鼓励他们养成健康的习惯，还有促进社交。

费绍尔指出，亚历山大医院也位于女皇镇，有助于整合区内的医疗资源为年长居民服务。建屋局将在今年下半年公布更多有关这个新的社区关爱组屋项目的详情。

Harmony Village@Bukit Batok是建屋局于去年2月推出的首个社区关爱组屋项目，供65岁及以上年长者申购。迄今为止，169个单位中的154个（91%）已被预订，每个单位的申购率高达4.2。