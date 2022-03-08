亚太股市普遍下滑 海指再跌1.2％

（早报讯）亚太各地股市周二（3月8日）继续普遍下滑，因战争与制裁导致国际油价持续上涨，提高滞胀（stagflation）风险。新加坡股市三天连跌，海峡时报指数周二跌1.22％或38.96点，闭市报3148.86点，压力主要来自银行股。

香港、上海、东京和深圳股市周二跌幅介于1.39％至2.89％，悉尼和首尔则跌0.93％和1.09％。美国三大股指期货午后跌幅急速扩大，至傍晚时分则已小幅回涨0.1％至0.3％。欧洲股市周二开跌后迅速回弹，已上涨超过1％。

资深股票经纪冯施钧接受《联合早报》访问时表示，股市今天主要是受油价持续上涨和乌克兰危机的影响。

新加坡凯基证券分析师陈广治受访时说：“导致市场抛售的关键因素是对经济衰退的担忧。”他指出，油价今年以来已经飙升了50％以上。从历史上看，经济衰退就在油价飙升超过50％之后出现。

IG市场策略师叶俊荣受访时说：“整体市场情绪继续围绕地缘政治紧张局势对全球经济的风险。乌克兰和俄罗斯之间的第三轮和平谈判进展甚微，这表明冲突将被延长并且没有明显的解决方案。”

星展银行的分析师今天在一份宏观战略报告中说：“我们认为，即使俄乌冲突得到解决，通胀问题也不容易解决，因为制裁可能仍会从世界经济中剔除一大部分商品。结果是，通胀率高居不下的情况将持续更久。”

据外电报道，西方对俄罗斯石油进口的禁令可能会进一步推高已经创下14年新高的油价，而莫斯科则警告说，油价可能会翻倍，达到每桶300美元，它可能会关闭通往德国的主要天然气管道作为报复。有分析师指出，市场警惕如果油价压力持续，美国联邦储备局在今年5月可能加息50个基点。

整体本地股市交易量周二减至19亿3000万股，交易总值则增至19亿5000万元。全场上升股164只，下跌股390只。

海指成份股周二多数下跌，19只下跌，7只上涨，4只持平。星展集团控股（DBS）和大华银行（UOB）的股价跌幅都超过2％，华侨银行（OCBC）也跌了1.39％，给予海指最大压力。星展集团控股跌2.13％至31.23元；大华银行跌2.92％至28.27元；华侨银行跌1.39％至11.32元。银行股的交易总值都超过1亿元，星展以2亿5097万元的交易总值高居榜首。

个股方面，全民牙科（Q&M Dental）股价跌2.89％至0.505元。无招牌海鲜（No Signboard Holdings）周一晚透露，全民牙科总裁黄震霄医生以1元收购价，向GuGong私人有限公司买下无招牌海鲜的29％股权。作为股份转让的条件，黄震霄医生将为公司提供260万元的无息无抵押贷款，为期两年。

黄震霄医生因此成为无招牌海鲜的最大股东，GuGong在无招牌海鲜的持股减至25.9％。无招牌海鲜目前股票停牌，它将使用该笔贷款来偿还集团的流动负债及用作营运资本。

新加坡报业控股（SPH）股价持平于2.34元。报业控股周二将就Cuscaden Peak财团收购献议，在网上举行投资者日。公司周一提前发布对股东提问的答复，对于脱售sgCarMart后是否派发特别股息，它表示“无法置评”。

报业控股上个月宣布脱售汽车买卖网站sgCarMart，售价是现金1亿5000万元。买方是新加坡丰田金融服务私人有限公司（Toyota Financial Services Singapore）为首的财团。

顶级手套（Top Glove）股价挫跌4.03％至0.595元。路透社报道引述知情人士说，已延后到香港上市筹集3亿4700万美元的计划，因为俄罗斯入侵乌克兰打击了投资者情绪造成股市波动性升高。顶级手套在马来西亚挂牌，在新加坡第二上市，原本计划香港上市扩大投资者基础。该公司并没回应路透社的询问。