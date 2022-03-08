【国会】1亿8400万元推动建筑环境业转型

（早报讯）为加快建筑环境业转型步伐，政府将为多项计划和津贴斥资共1亿8400万元，鼓励业者提升建筑能效和采用先进设施管理，同时进一步推动研发工作。

国家发展部长李智陞今天（3月8日）在国会拨款委员会辩论国家发展部开支预算时，宣布拨出6300万元改进针对现有建筑的绿色建筑标志奖励计划。

李智陞说，原版计划资助了超过80座建筑的改装费用，每年省下逾180千兆瓦时（GWh）的能源，相当于近4万个四房式组屋的每年用电量。

通过2.0版计划，建筑业主可选择合适的改装工程，例如提升冷却系统、安装太阳能板，或重新设计空间以结合自然通风。

符合条件的业主将按照建筑改装后可减少的碳排放量获得资助，最多达120万元。业主可从今年第二季起提出申请。

接下来，建设局也会与业界合作推广综合设施管理。国家发展部兼通讯及新闻部政务部长陈杰豪说，到了2025年，我国逾半数建筑的楼龄都超过30年，加上人力成本的上涨，有必要加快设施管理业的转型步伐。

为鼓励建筑业主采用这类设施管理，建设局将拨出3000万元设立新津贴，资助达七成初始资本投资和改造费用。津贴从今年下半年起开放申请，为期三年。

陈杰豪说，政府也将对未来城市计划投入多4600万元，支持先进建筑和设施管理的研发工作。这些创新技术包括使用可定制机器人系统进行现场组装和场外建筑工作。

李智陞今午参与国会拨款委员会有关2030年新加坡绿色发展蓝图的辩论时，也宣布对绿色建筑创新组合投入多4500万元，支持节能科技的研发和普及化。

此外，建设局还会把生产力创新项目延长至2024年3月，帮助企业采纳制造和装配设计技术（DfMA），以及集成数码传输（IDD）技术提高生产力。iBuildSG奖学金和赞助金计划也将延长至明年3月，帮助建筑环境业招揽年轻人才。