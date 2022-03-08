酒驾飙车害交警重伤 男子被判监

（早报讯）男子酒驾飙车遭交警拦截时拒停，与交警展开追逐战的途中紧急刹车，导致交警闪避不及跌下电单车，左手腕严重骨折。

被告黄春勇（译音，37岁）早前不承认一项超速行驶和一项疏忽驾驶导致他人重伤的控状。经审讯后，他被判罪成，并被判坐牢三周、罚款1500元和吊销各级驾照1年半。他后来针对罪成和刑罚上诉到高庭，但最终被驳回。

男子今天（3月8日）承认余下三项抵触公路交通法令的控状后，被判坐牢15周和罚款1250元，以及吊销各级驾照三年。

根据案情，被告在2018年8月8日晚上到百慕乐大厦通宵喝酒，隔天凌晨3时许开着奥迪载女性好友到克拉码头续摊。

他沿着中央快速公路往亚逸拉惹快速公路行驶，在经过甘榜爪哇遂道（Kampong Java Tunnel）时一度飙车至时速135公里，远远超出该路段80公里的时速限制。

四名交警当时打算在附近设置路障，目睹被告飞驶而过后，两名交警骑着电单车追赶被告，并多次示意被告停车，但被告拒停反而飞速驶出隧道，并在开往芙蓉路（Buyong Road）的支路上紧急刹车，导致紧追在后的一名交警闪避不及跌下电单车。

这名交警事后被诊断左手腕骨折，须动手术并拿了约两个月的病假，左手腕永久丧失7.5%的功能，不仅无法抬重物，也因疼痛难耐无法骑电单车超过半小时。

被告当场因酒驾被捕，并被检测出他当时每呼出100毫升气体中含有67微克酒精，超出法定35微克酒精含量。

另外，被告也在2018年7月7日晚上10时，开着一辆玛莎拉蒂到酒吧喝了八至10杯的马爹利（Martell）后，到另一家酒吧出席朋友的生日派对，同样在席上喝了不少酒。

隔天凌晨6时，他离开酒吧后到柑林路（Orange Grove Road）取车时，一上车就睡着了，导致不少车子需绕道而行，阻碍交通约三小时。

庭上揭露，被告曾在2007年至2015年数十次违反交通法令，包括违例停车、超速、在双黄线停车、越过双白线、在斑马线范围内停车，以及不顾他人安危开车。

律师黄宏胜代为求情时指，这起事件影响被告的工作和生活，他是母亲唯一的孩子，需要照顾年迈的母亲，恳请法官轻判。