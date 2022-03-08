梁文辉撤下抨击国会议长与程序贴文 针对行为道歉

（早报讯）非选区议员梁文辉今天（3月8日）傍晚5时30分已取下视频和贴文留言，他随后在近8时在国会上就发表误导性内容，抨击国会议长与国会程序的行为道歉。

国会副领袖扎吉哈今天较早时在国会口头询问结束后做出声明，要求梁文辉在今天国会结束前删除一则视频和贴文，以及两则面簿留言，并在国会和面簿上发声明道歉。

事件源于昨天国会拨款委员会辩论人力部开支预算时，也是委员会主席的议长陈川仁示意该部门辩论结束，梁文辉却起身提出程序提问（point of order），要求继续发问。不过，陈川仁指部门辩论时间已经结束，不允许梁文辉发问。

梁文辉随即在当天中午12时52分在个人面簿贴文留言指出，他有意要求人力部长陈诗龙医生澄清上周发表的言论，“但议长连机会都不给我”。他一分钟后再补发一句：“简直荒谬！”

陈川仁同一天下午4时14分，在国会向所有议员表明留意到梁文辉的贴文留言，并提醒他们议事的正规程序。

不过，梁文辉当天傍晚6时55分又上载有关的国会辩论片段视频，以“这是议长如何避免议员发言”为题，在贴文中指议长以时限为借口，不让他发言。他也指议事进度比预期快，时间其实更灵活，许多议员能在他之前发言。

也是国防部兼人力部高级政务部长的扎吉哈在声明中说，就算议长同一天已提醒议员议事的正规程序，梁文辉却继续发表误导性的内容。

“梁先生的贴文与视频抨击议长和国会程序，歪曲国会拨款委员会辩论人力部开支预算的过程，影射议长大可让梁先生发言，却因不合理原因故意不这么做。”

扎吉哈随即指出：“这是不自重（dishonourable）且藐视国会的行为，违反国会（特权、豁免和权力）法令。”

扎吉哈在国会做声明时，梁文辉并不在场。梁文辉今晚近8时在国会上道歉，指他无意攻击议长或国会程序，只想点出议事程序能容许一些灵活度，要向议长诚心道歉，并表示不会重复这些言论。他也将在面簿发表道歉声明。

扎吉哈接受道歉，并提醒议员们国会是辩论重要议题的场所，有一套严谨的程序，确保能有效率地展开具建设性的辩论。