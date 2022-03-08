克拉码头跨年夜群聚 两青年被判罚款

（早报讯）寿星邀请九名朋友到克拉码头跨年倒数兼庆生，狂欢之中爬到桥栏杆上往众人乱洒香槟，结果与朋友双双被判罚款。

被告维马（Verma Pulkit，22岁）及哈加芝（Harjaz Singh，21岁）今天（3月8日）各承认两项没戴口罩和没有保持一米安全距离的罪名，余项群聚罪名交由法官下判时一并考虑。

邀请朋友聚集庆生的维马被判罚款3000元，哈加芝则被判罚款2000元。

两名被告事发时就读新加坡管理学院，但法庭文件没透露他们的国籍。

案情显示，两人与其他八名朋友当时在克拉码头的李德桥（Read Bridge）附近，为维马庆生及庆祝跨年。

在倒数迎新时刻，维马爬上李德桥的栏杆，有人递了一瓶香槟给他，打开酒瓶后他就往众人乱洒香槟。周遭的电眼拍下哈加芝当时也在人群中，两人都没戴着口罩，也没有保持一米安全距离。

群聚的朋友包括阿迪士（Ateesh Ashutosh Rao，22岁）及沙玛（Shyama Kumar Sharath，19岁），两人上周也被控上庭。

倒数结束后，众人还切生日蛋糕庆祝生日。警方不久后到场驱散人群。

维玛求情时说，他们当时过于冲动，如今知道自己犯错，愿意接受法律制裁。哈加芝的代表律师则表示，他目前在本地独居没有收入，恳求法官从轻发落。

法官下判时指出，我国仍致力于对抗疫情，遵守安全管理措施至关重要，无法容忍这类违法聚会。

另一名被告威廉·亚历山大·布鲁克斯－波茨（William Alexander Brooks-Potts）的案件则出现转折，控方允许他罚款销案，并撤销他面对的两项罪名。

被指装扮成蜘蛛侠，与朋友群聚拍照的青年柯特拉（Kotra Venkata Sai Rohankrishna）则料在本月22日出庭认罪。

迄今，共有10人因这起事件被控上法庭，至少15人销案罚款。