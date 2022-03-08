男子拖行交警 判监逾六年鞭三下

（早报讯）被肃毒局通缉的男子因未系上安全带而被交警拦截，他担心被捕试图逃跑，交警紧抓他的手臂阻止他离开，他却猛踩油门扬长而去，导致交警被拖行75.2公尺。

庭上播放的电眼画面显示，交警滚落在地后，痛得爬不起身，此时后方的车子迎面驶来，场面非常惊险。所幸来车及时闪避，没有撞上交警。

被告王勇钦（译音，32岁）面对六项控状，包括抵触监狱法令、滥用毒品法令和蓄意伤害以阻差办公的罪状。他今天（3月8日）承认其中三项，余下交由法官下判时一并考虑后，被判坐牢六年又36天，以及打鞭三下。另外，由于他在假释期间干案，须额外坐牢44天。

根据案情，去年3月27日，被告在中央快速公路开车时，被一名交警发现他没有系上安全带。他后来按指示停车，把驾照交给交警。

交警随即发现被告因未按时到警局验尿，被肃毒局通缉，于是指示被告下车和打开后车厢，期间交警问被告为何没去验尿，被告声称他已把病假单交给当局。

被告后来发现有一辆警车驶近，他突然心虚甩开交警的手，冲回车上。交警追上前命令被告下车，被告却不听劝，直接发动引擎。

交警于是紧抓被告的手臂和驾驶盘，阻止被告离开。但被告却猛力击打交警的手臂企图甩开他，紧接着猛踩油门往前冲，导致交警被拖行了75.2公尺。

被告逃逸后，把车遗弃在宏文学校后门，再搭德士到亲戚家。被告后来被捕，被检测出在事发五天前曾吸食冰毒。

另一方面，交警倒地后痛得躺在路上长达18分钟。他事后被诊断脖子和后背受伤，拿了10天住院假。

另外，被告也在假释期间搞失联，也违反134小时宵禁时间而触法。他后来称当时陷入网上赌博而欠下1万5000元赌债，因不想影响家人才没有回家。

庭上揭露，被告案底累累，曾犯下抢劫伤人罪、偷窃、持危险武器、没驾照开车和吸毒等。

律师黄宏胜代为求情时指，被告欠债后，为了不影响75岁的母亲，决定躲到女友家一个月。不过，他处理好债务后，就主动向当局“自首”，承认没遵守宵禁时间。

律师说，被告当时因不堪压力大，又陷入毒海，因一时慌张才开车逃逸，如今已懊悔不已，并决定改过自新，恳请法官轻判。

被告的母亲也写信替被告求情，希望早日与儿子团聚。

控方则表示，被告企图逃逸导致执法人员受伤的行为，不能被容忍，吁请法官严惩。