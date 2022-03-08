本地新增2万2201起冠病确诊病例 15人病逝

（早报讯）本地今天新增2万2201起冠病确诊病例。住院病患比昨天多22人，但在加护病房接受治疗的人数减少五人。

虽然今天（3月8日）的新增病例是一周来新高，但卫生部长王乙康曾在面簿发文说，一般在周末后，星期一检测到的病例会增加，并在星期二通报的病例数字反映出来。

对比上周二（1日）的2万4080起，以及2月22日2万6032起的高峰，今天的新增病例已有所下滑。

根据卫生部网站今晚更新的疫情数据，截至今天中午共有1499名病患住院，其中239人症状严重，他们当中190人需要输氧、49人在加护病房接受治疗。

今天新增的病例比昨天多8681人。其中，本土病例占2万1986起，其余的215起是输入病例。

通过抗原快速检测（ART）确诊的病例有1万9451起，占总病例数的87.6％。核酸检测（PCR）呈阳的则有2750人。

每周病例传播率保持在0.95，连续七天低于1，这意味着社区病例增幅趋缓。1万6667人在过去一天出院或完成隔离。

我国今天再通报15名病患死于冠病并发症，累计死亡病例增至1099起。

截至昨天有91％的人口通过全国疫苗接种计划完成基本疫苗接种程序，69％注射了追加剂。

过去28天有44万4923人感染冠病，99.7％无症状或只出现轻微症状，需要输氧和进入加护病房的分别占0.2％和0.04％，病逝者占0.04％。

截至今天中午，本地确诊病例累计86万8542起。