周三开市前可关注股票

（早报讯）战争与制裁导致国际油价持续上涨、提高滞胀（stagflation）风险，本地股市昨日（3月8日）连续三个交易日败跌。新加坡海峡时报指数昨日闭市报3148.86点，跌1.22％或38.96点。

美国周二隔夜股市在震荡交投中收跌，因投资者评估乌克兰局势的快速发展，美国因俄罗斯入侵乌克兰而禁止进口其石油和其他能源。道琼斯工商指数收低0.56%，标普500指数收跌0.72%，纳斯达克指数收低0.28%。

下列为今早开市前可关注股票：

1.雅诗阁公寓信托（Ascott Residence Trust）今早开市前宣布，它将投资约104亿日元（1亿2500万新元），收购日本的四个租赁住房房地产及首个学生宿舍项目。这项收购能将信托202１财年的形式上每合订证券派息（distribution per stapled security）提高约１.７％，平均净营运收入收益率（NOI yield）预计为约4.0%。

信托表示，这些交易预计将在2022年第一季和2023年第二季之间完成。

在最新收购交易后，信托自2021年1月以来已经在长期住宿房地产上投资了约9亿零500万元。

2. Swiber控股昨天宣布，它已与一个独立的第三方买家签订一份不具约束力的谅解备忘录（MOU），以3080万元的价格出售位于裕廊东国际商业园（International Business Park）的公司总部。

Swiber目前处于司法管理中，它表示将透过子公司出售这个楼高5层的商业园项目。

去年5月，Swiber曾宣布签署备忘录，以3900万元的价格出售该项目。它昨天表示，这份谅解备忘录并没有产生任何有约束力的买卖协议，最终失效。

3.顶级手套（Top Glove）昨日股价挫跌4.03％至0.595元。路透社报道引述知情人士说，已延后到香港上市筹集3亿4700万美元的计划，因为俄罗斯入侵乌克兰打击了投资者情绪造成股市波动性升高。顶级手套在马来西亚挂牌，在新加坡第二上市，原本计划在香港上市扩大投资者基础。该公司并没回应路透社的询问。

4.新加坡高庭判达阔水技术（Darco Water Technologies）前首席执行官戴锦明并无失职，无需赔偿公司160万美元损失。据《商业时报》报道，法官认为诉方没提出足够证据证明戴锦明失职。

达阔水技术是在前年9月向戴锦明发传票，指戴锦明在越南太阳能项目和水利项目失职，造成公司160万美元的损失。戴锦明是达阔水技术创办人，在2017年至2018年是公司董事经理兼首席执行官。当时公司为两个越南项目支付160万美元的按金，但后来两个项目并没落实，按金也没全部拿回。

5.一合环保控股（Enviro-Hub）昨天宣布，它已任命前国会议员张俰宾为公司的独立非执行董事。他还将是一合环比的审计、提名和薪酬委员会的成员。

一合环保业务包括电子废物和金属的贸易、回收和提炼、打桩合同、建筑以及机械的租赁和服务等。