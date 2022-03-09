星展总裁高博德2021年总薪酬增48％至1358万元

（早报讯）星展集团（DBS）2021年盈利恢复增长，集团执行总裁高博德的薪酬也回到千万元水平。

集团周三（3月9日）发布的2021年报显示，相比2020年的918万元，高博德去年获得的总报酬增加了439万元或48％，共得到将近1358万元报酬。

高博德的总报酬于2017年至2019年都在1000万元以上，介于1027万元至1213万元。

除了120万元的固定薪金，高博德的薪酬还包括三项可变动元素。当中，来自持股计划（share plan）的薪酬增加将近六成，从451万元增加至大约714万元。

花红则从前年的341万元增加51％至接近517万元。

星展在2021年共取得68亿元净利，恢复了前一年因冠病大流行病打断的连续增长趋势。净利比2020年高出44％，比2019年高出6％；股本回报率为12.5％。

星展主席佘林发和高博德在年报的联合献词中说，世界正准备开放，学习与冠病共存。与此同时，地缘政治为国际局势投下一些阴影，宏观经济政策充满了不确定。

不过，佘林发和高博德对集团前景仍具信心。两人表示，集团审慎管理资产负债表，将从上升的利率环境中获益。

集团在过去12个月进行的收购和投资，相信也将在中短期内实现回报，并为集团提供额外的增长动力。