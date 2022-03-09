下载不明文件或泄资料 警吁公众防恶意软件

（早报讯）从来历不明的平台下载文件，用户电子设备很可能遭恶意软件侵入，导致垃圾广告频繁弹出，甚至被盗取重要资料。警方提醒公众，使用这类下载服务时，应小心谨慎。

警方昨晚（3月8日）发文告说，当局近期留意到使用个人对个人（peer-to-peer，简称P2P）文件共享平台的用户，包括BitTorrent、μTorrent以及Tixati的使用者，被一种称作“ProxyGate”的恶意软件侵入。

如果在无意中跟随文件一同下载，ProxyGate会造成垃圾广告频繁弹出，或在未经用户的同意下，渗入电子设备盗取用户的互联网活动信息。

警方指出，恶意软件可能通过各种方式侵入电子设备，包括从来历不明的平台下载免费软件、打开未知的电邮附件，以及访问恶意网站。

其中一个最常导致恶意软件侵入的方式，就是用户通过P2P文件共享平台，下载各类软件安装、电影、音乐和游戏。用户执行安装指令后，恶意软件在用户不知情的情况下自动安装，对用户造成各种风险，包括：

电子设备性能下降，未授权访问设备系统；

窃取存储在电子设备中的个人信息，如银行户头、信用卡、社交媒体账号、个人照片或视频；

让黑客远程控制电子设备，导致数据丢失以及对设备的控制。

警方提醒公众，只从官方或可靠的平台下载文件，避免点击陌生的弹出式广告或电邮附件，以及安装最新版本的杀毒软件。