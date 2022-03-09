【国会】政府推出5亿元配套 助航空业加强能力扩大运作

（早报讯）国际航空旅游逐步复苏，政府推出5亿元“航空一心”坚韧团结配套，助航空业加强能力，扩大运作，重建和重拾新加坡作为国际航空枢纽的地位。

交通部长易华仁今天（3月9日）在国会拨款委员会辩论交通部开支预算时宣布上述消息。“航空一心”坚韧团结配套（OneAviation Resilience Package）涵盖三大方面：

第一，拨款6000万元，将航空业人才保留补贴计划延长多六个月，助企业加强核心能力，重建工作队伍。符合条件的航空业者今年4月至9月可获10％的薪金补贴，适用于本地员工每月薪金的首4600元。

第二，为樟宜机场和实里达机场利益相关者提供多六个月的收费回扣。当中，从4月1日至9月30日期间，所有客运航班可获10％降陆费回扣和60％停泊费回扣；航空公司在樟宜机场和实里达机场搭客大厦的贵宾室和办公室可享有40％租金回扣；地勤公司在两个机场的地勤和配餐服务执照费也能获得40％回扣。

今年4月1日至明年3月31日间，本地航空公司在申请或更新适航证书，以及为提供航空服务须付的费用可获60％回扣。

交通部会在2022/2023财年的第二季，根据冠病疫情和航空业的复苏情况，检讨是否有必要延长这项援助。当局也会继续抵消在机场落实公共卫生和安全管理措施的成本。

政府延长给予航空业者的成本回扣将耗资3亿9000万元，占“航空一心”坚韧配套的78％。

第三，为航空业发展基金再添5000万元，支持企业的创新、提高生产力和工作队伍转型的措施，让他们能在后冠病时代，以更强姿态出击。这包括利用无人和数码科技优化机场运作和提高生产力，以及重新设计工作，提升员工技能，为业界推出更好的工作。