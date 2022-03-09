【国会】汤东线第三阶段今年下半年通车

（早报讯）地铁汤申—东海岸线第三阶段的11个站会在今年下半年通车。

交通部长易华仁今天（3月9日）在国会拨款委员会辩论该部门开支预算时说，这会将北部居民与市区多个地点衔接起来，显著缩短他们的乘车时间。

“那些在大世界、麦士威和珊顿道等新地铁站附近工作或居住的公众，可直接连接至整个地铁网络。汤东线下来几年全面投入服务后，超过24万户家庭步行不到10分钟就能到汤东线地铁站。”

汤东线第三阶段共有13个站，其中快乐山和滨海南站不会在今年启用，而是在周围住房发展项目落成后才投入运作。

跨岛线第二阶段路线今年公布

至于兴建中的跨岛线（Cross Island Line）则预计会在2030年起分阶段启用，其中第二阶段路线会往西延伸，经过马城（Turf City）、金文泰、斜阳大道（Sunset Way）、西海岸和裕廊湖区。当局会在今年公布更多详情。

易华仁说，政府致力于扩大地铁网络，在这方面也取得良好进展。每10户家庭已有七户步行不到10分钟就能到地铁站，距离2030年有八户可步行到地铁站的目标更进一步。

尖峰时段的通勤时间也更短。去年有71％的尖峰时段通勤通过“走、骑、搭”的方式在45分钟内完成，比两年前的66％多出五个百分点。我国希望能在2040年将这个占比进一步推高至90％，实现“减少用车”的愿景。