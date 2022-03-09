【国会】新一代船只交通管理系统 首套2025年大士港口使用

（早报讯）更多港口活动迁至大士后，航运交通会扩大规模且更加复杂，新加坡海事及港务管理局将开发新一代船只交通管理系统，借助数码分析和机器学习维持安全和效率。首套系统2025年会在大士港口的海港运作控制中心使用。

交通部高级政务部长徐芳达今天（3月9日）在国会拨款委员会辩论交通部开支预算时宣布上述消息。他也说，新系统会具备智能碰撞探测功能，让海事局和船长及时采取行动。

新系统也会借助国际海事组织的线上航行计划等数码方案，促进陆地和船只交换数码信息。海事局和港口用户可根据共享信息更好地掌握实时情况，从而提升运作效率和安全。

新系统也会使用海上甚高频数码通信系统（VHF-based Data Exchange System，简称VDES）和5G网络，确保人员在船只之间以及船与陆地之间能进行安全可靠的对话。

海事局过去三年已制定出可加强航行安全和有效管理船只交通的运作概念，下来会通过原型设计、开放式体系结构和敏捷方法学研发出新系统。首套系统预计2025年在大士港口的海港运作控制中心使用。

海事局计划两三年内扩大5G方案的使用

我国海事业日后也会采用多项智能方案，包括使用无人机进行海上巡逻、遥控引航以及无人驾驶船只等。不过要确保这些方案的顺利运作，就必须使用5G科技提供的短延滞、高宽频无线网络。

海事局目前在滨海南的海事无人机测试区研发和测试新的5G海事方案，当局希望能在下来两三年内扩大这些方案的使用。

徐芳达说：“5G会支持我们成为海事科技硅谷的愿景，也会是将我国港口和国际海事中心与其他竞争者区分开来的游戏颠覆者。”