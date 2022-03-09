本地股市扭转跌势 早盘上扬约28点

（早报讯）本地股市今早（3月9日）走势强劲，上扬逾1％，扭转过去连续三个交易日的下跌趋势。

新加坡海峡时报指数今早开市走高，一度上扬逾40点，之后稍微回落，截至中午12时报3176.58点，上扬27.72点或0.88%。

早盘最高达3195.74点，最低3136.49点，成交量7亿6806万股，成交额6亿9206万元，上升股228只，下跌股198只。

今早最活跃股票为胜科海事（Sembcorp Marine)，约3600万股转手，今早股价报0.093元，下跌0.1分或1.06%。

区域股市方面，主要股市大多上扬，给过去几天的疲弱市场带来一丝喘息空间。日本股市起1.1％，澳大利亚股市也起1.1％、香港和上海股市则同样起0.6％。韩国股市今天投票日休市一天。

美国股市方面，美国周二隔夜股市在震荡交投中收跌，因投资者评估乌克兰局势的快速发展，美国因俄罗斯入侵乌克兰而禁止进口其石油和其他能源。道琼斯工商指数收低0.56%，标普500指数收跌0.72%，纳斯达克指数收低0.28%。

澳大利亚国民银行（National Australia Bank）分析师卡垂尔（Rodrigo Catril）表示，目前股市仍然动荡，这是因为全球经济面对复杂状况，无法根据获取的新闻流准确地定价。

他也表示，即便俄乌战局达成妥协，欧美国家制裁行动将造成供应紧张问题、估计对石油与天然气，以及各类大宗商品股票带来影响。

银河—联昌（CGS-CIMB）今天发布分析报告，主张投资者短期内采取风险抵御策略，通过定位在房地产投资信托（REITs），寻求收益率和稳定性。

分析报告说：“我们认为，目前股市波动剧烈，应采取更加谨慎立场。”

报告也强调说，尽管最近发生地缘政治动荡，但各经济体仍在寻找机会，顺应疫情后的新常态。“因此，随着更多边界重新开放，我们相信旅游、零售甚至电信行业将成为主要受益者。”

银河—联昌推荐的股票有凯德综合商业信托（CICT）、腾飞瑞资（AREIT）、胜科工业（Sembcorp Industries）和丰益国际（Wilmar International）等。