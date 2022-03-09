【国会】易华仁：下来计划允许所有完成接种旅客免隔离旅游

（早报讯）在航空业迈入下一阶段的复苏，新加坡的目标是允许所有完成冠病疫苗接种、来自卫生部“低风险”和“一般旅游类别”国家和地区的旅客入境时免隔离。

交通部长易华仁今天（3月9日）在国会拨款委员会辩论交通部开支预算时说，这会有效地让新加坡对世界重开国门。交通部会和卫生部及抗疫跨部门工作小组就落实以上转变的时间表密切合作，这将取决于国内外的疫情等。

国际航空运输协会（IATA）预测，亚太地区的国际乘客量今年将恢复到疫情前约40%的水平。

易华仁指出，其他航空枢纽，如迪拜、卡塔尔和伊斯坦布尔的国际乘客量已恢复到多达疫情前约70％的水平。区域内马来西亚、越南、泰国和菲律宾也已宣布计划，对所有完成接种疫苗的旅客重开边境。

“世界正在学习和冠病共存。我们现在也有信心和机会果断地采取行动。”

易华仁说，交通部希望樟宜的乘客量今年可恢复到疫情前至少50％的水平，并已着手第一阶段的计划——向更多国家和地区开通疫苗接种者旅游通道（简称VTL）。

新加坡目前向30个国家和地区开通VTL，与越南和希腊的VTL也定下周三（16日）启动。在VTL的带动下，我国去年12月的乘客量达疫情前约15％，樟宜机场的飞机起降趟次以及和其他城市的衔接也分别恢复到38％和58％。