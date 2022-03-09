【国会】新民和淡滨尼增建优先畅行廊道 方便巴士行人骑士出行

（早报讯）结合巴士道、更宽敞的人行道，以及脚踏车道或共用道的优先畅行廊道，到了2030年预计将扩大到约60公里，以进一步提倡绿色出行。

今年下半年，陆路交通管理局将在新民道动工兴建新的优先畅行廊道（Transit Priority Corridor），衔接到在玛丽蒙路兴建中的南北交通廊道，以及汤申—东海岸线（简称汤东线）的光明山站。

这条约长2公里的优先畅行廊道将包括一条巴士道、新的脚踏车道，以及更宽的人行道，预计2029年全面竣工后，可方便新民一带的居民通往衔接汤东线和跨岛线的光明山站，以及搭乘公共交通或骑脚踏车往来碧山－宏茂桥公园等休闲场所，还有前往爱同学校和诺雅初级学院等教育学府。

现有的优先畅行廊道网络长约5公里，涵盖四条路段——明古连街（Bencoolen Street）、淡滨尼1道和2道及义顺2道。

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士今天（3月9日）在国会拨款委员会辩论交通部开支预算时说，到2030年这类廊道将延长到60公里，包括最长的南北交通廊道，每条廊道将成为该区主要的通行道。

陆交局是在2017年重新设计明古连街，打造为第一条利于步行、骑车和使用公共交通的优先畅行廊道。

淡滨尼1道的工程是在去年7月完工，这条长约1.7公里的路段增设了巴士道和脚踏车道，让民众享有较顺畅的车程，也方便骑士往来淡滨尼西地铁站。