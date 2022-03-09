【国会】中峇鲁部分车道停车位改建为人行道 试行计划月底开展

（早报讯）中峇鲁巴刹与熟食中心一带的部分路边停车位将在本月底改成人行道，其中一条路段也将禁止车辆通行，以打造更宽敞的步行和绿色社区空间。

陆路交通管理局将在本月底展开六个月的试验计划，改善中峇鲁一带的社区空间和步行环境，让行人出入更安全，特别是在中峇鲁巴刹与熟食中心（中峇鲁市场）附近。

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士今天（3月9日）在国会拨款委员会辩论交通部开支预算时透露上述消息。

在试验计划下，英云街（Eng Hoon Street）靠近中峇鲁市场的路段将禁止车辆通行，以加宽人行道，为行人、脚踏车骑士和非电动的个人代步工具使用者提供更宽敞的活动空间。陆交局将放置临时路缘石和花槽，来封掉部分英云街，把这个路段打造成步行街。

靠近中峇鲁路的成保路（Seng Poh Road）部分路段，原有的两条车道则将改为一条，以腾出空间扩建人行道。至于中峇鲁市场外的另一段成保路，以及所衔接的林烈街（Lim Liak Street），部分路边停车位将改建为人行道。成保路现有的德士站则将迁移到林烈街。

45个停车位和12个电单车位将被移除

陆交局受询时说，共有45个停车位和12个电单车位将被移除。驾车者可在成保巷（Seng Poh Lane）和茂源台（Moh Guan Terrace）附近找到替代停车位，或改搭公共交通。

许连碹说，当局是在同居民、店主和中峇鲁市场商联会讨论后，决定进行上述试验计划，以便为行人特别是年长者和孩童提供更安全的环境。

在六个月试验期间，陆交局也会征询社区的意见，若获得社区和利益相关者的支持，就会展开第二阶段的工程，永久改造上述路段。

探讨改善丹戎巴葛步行和骑行环境

此外，许连碹透露，陆交局将领导一个跨部门工作小组，探讨如何改善丹戎巴葛一带的步行和骑行环境，包括加强区内交通设施的衔接性，以及把道路改作其他用途。