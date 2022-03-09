【国会】载送客工罗厘日后须安装限速器

（早报讯）为加强安全，载送客工、最高装载重量超过3500公斤的罗厘，日后须安装限速器，人力部也会强制规定雇主确保司机有足够休息时间，每辆罗厘也会有一个指定负责人坐在司机旁边，若发现司机不适宜开车，可立即要求对方停止驾驶。

本地不时发生涉及载送客工罗厘的交通事故，引起关注，也让更多人质疑这种接载方式的安全性。为了加强罗厘安全，交警规定最高装载重量（maximum laden weight）超过3500公斤的罗厘必须安装限速器。当局日后会提供更多详情。

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士今天（3月9日）在国会拨款委员会辩论交通部开支预算时说：“除了确保有相关硬体设备，我们也必须确保罗厘司机时刻安全驾驶。”

为此，人力部会实行新措施确保这些人员的安全，尤其是必须在工地工作又身兼司机的人员。雇主必须确保司机在驾驶前有足够的休息时间，每辆罗厘也会有一名负责人，若发现司机无法安全开车就能立即要求对方停止驾驶。人力部会在今年下半年提供更多详情。

罗厘须安装遮雨篷布

此外，陆路交通管理局也规定，所有用来载送客工的罗厘必须安装遮雨篷布。当局已规定这些罗厘须安装遮盖设备，但天气恶劣时，单靠这些设备可能无法提供足够的保护。遮雨篷布一般是装在后座两侧的防水帆布，可与主要作为车顶的遮盖设备相辅相成。

针对有人提议改装罗厘让所有客工使用安全带，许连碹说，车商和车厂反映这个方案不可行，甚至可能成为安全隐患。

她解释，这是因为发生意外时，一般商用罗厘的后甲板可能不够牢固，无法固定安全带。“少了罗厘制造商的支持，改装这些罗厘可能会出现责任问题。若业界无法引进装有安全带的罗厘并保证这些设备的安全，那么强制执行会有失审慎。”